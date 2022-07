The Rolling Stones виконали свій хіт у Відні спільно з українськими хорами (відео)

Хор хлопчиків "Дзвінок" і дівчаток "Вогник" спеціально прибули з Києва до Відня, щоб стати частиною перфомансу для демонстрації солідарності з Україною.

Британська рок-група The Rolling Stones виконала пісню You Can't Always Get What You Want разом із двома українськими хорами. Про це повідомляє журнал Rolling Stones.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Важливо

Cold Play заспівали Вакарчука. Хто зі світових зірок підтримав Україну, хто – Росію

На концерті легендарного британського гурту на стадіоні Ернста Гаппеля було виконано пісню з українськими хористами. Пісня You Can't Always Get What You Want — це хіт The Rolling Stones, який з'явився на світ у 1969 році. Хор хлопчиків "Дзвіночок" і дівчаток "Вогник" спеціально прибули у Відень, щоб виконати пісню.

Наголошується, що спільним виступом британці хотіли показати свою солідарність із Україною.

"Це особливий вечір для двох хорів і шанс всього життя, який не можна упустити. Я такий радий, що ми провели тут, у Відні, ніч, яка запам'ятається всім нам", — сказав хормейстер Рубен Толмачов.

Зазначається, що зазвичай You Can't Always Get What You Want виконують на початку концертів, проте на цей раз її виконання артисти приберегли для пісні на біс.

Нагадаємо, 8 липня британський гурт Coldplay виконав пісню Океану Ельзи "Обійми". Основну партію пісні виконав Ромаріо Пунч — український вуличний співак.

Раніше повідомлялося, що Pink Floyd запустили спеціальну колекцію одягу для допомоги Україні. Кошти підуть на допомогу українцям.