Cold Play заспівали Вакарчука. Хто зі світових зірок підтримав Україну, хто – Росію

Фокус згадав тих світових знаменитостей, які підтримали нашу країну в російсько-українській війні та тих селебриті, які на боці Росії.

Днями знаменитий британський рок-гурт Cold Play на знак підтримки нашої країни в російсько-українській війні заспівав пісню Вакарчука "Обійми". Фокус склав список світових зірок, які за ці майже 5 місяців надали Україні підтримку, але ми не забули й тих, хто висловлювався за нашого супротивника.

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Cold Play, британський рок-гурт

Британська група світового масштабу Cold Play виконала у Варшаві на знак підтримки пісню Святослава Вакарчука "Обійми".

[ + – ] Cold Play у Варшаві виконали пісню Вакарчука "Обійми"

Pink Floyd, культовий британський рок-гурт

Pink Floyd спільно з лідером української команди "Бумбокс" Андрієм Хливнюком презентували спільний кліп "Hey, Hey, Rise Up!" ("Гей, гей, вставай") — це музична імпровізація на українську пісню "Ой, у лузі червона калина" — гімн Січових стрільців. Девід Голмор написав: "Ми відчуваємо лють від мерзенного вторгнення у незалежну, мирну та демократичну країну. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні та показати, що більша частина світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вторгатися в незалежну демократичну країну, якою стала Україна".

На сьогодні кліп "Hey, Hey, Rise Up!" набрав понад 10 млн переглядів.

[ + – ] Спільний кліп на трек Hey, Hey, Rise Up! Pink Floyd та Андрія Хливнюка

Шон Пенн, американський актор, режисер і продюсер, двічі лауреат "Оскара"

Шон Пенн підтримав Україну з перших днів війни. Приїжджав до Києва знімати документальний фільм про війну з Росією: відвідав Бучу й Ірпінь, які були окуповані ЗС РФ, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

[ + – ] Шон Пенн поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським

Мадонна, культова американська поп-співачка

Мадонна адресувала Володимиру Путіну пісню, де є рядки: "Я слухала твою брехню і більше не можу її виносити". Вона опублікувала це в мережі з кадрами бомбардувань України, а фотопортрети Путіна чергує зі знімками Гітлера.

[ + – ] Антипутінський трек Мадонни

Ед Ширан, популярний британський поп-виконавець та автор пісень

Ед Ширан записав з українським рок-гуртом "Антитіла" спільний трек: мікс із нової композиції 2Step та треку "Антитіл" — "Сирени обірвали наш сон". Кліп набрав на сьогодні 10 млн переглядів.

[ + – ] Кліп Ed Sheeran – 2step ft Antytila

Стінг, культовий британський рок-виконавець

Стінг підтримав Україну під час концерту в Лондоні. Він виконав свою пісню 1980-х Russians разом з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчук і закликав робити пожертвування на допомогу Україні. Прибуток від продажу синглу буде передано волонтерсько-логістичному центру Help Ukraine Center, заснованому українськими бізнесменами для залучення гуманітарної та медичної допомоги з усього світу.

[ + – ] Стінг та Ярослава Трофимчук виконують хіт Russians у London Palladium

Анджеліна Джолі, американська акторка та режисерка

Джолі приїжджала у справах волонтерської допомоги Україні до Львова.

[ + – ] Анджеліна Джолі поспішає у бомбосховище у Львові

Девід Лінч, культовий американський режисер, сценарист, фотограф

Автор серіалу "Твін Пікс" звертався з антивоєнним закликом до Путіна: "Є закон природи, жорсткий і швидкий, і немає можливості знайти лазівку або уникнути його. Цей закон каже — що посієш, те й пожнеш. А прямо зараз ви, містер Путін, сієте смерть і руйнування. Це все ваша вина. Українці не нападали на вашу країну, це ви напали на них. Усі ці смерті та руйнування повернуться до вас".

[ + – ] Відеозвернення Девіда Лінча до Путіна

Бенедикт Камбербетч, британський актор, виконавець ролей Шерлока Голмса та Доктора Стренджа

На церемонії вручення премії Cinema Vanguard під час 37-го щорічного Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі актор розгорнув на сцені український прапор. Камбербетч укотре говорив про підтримку України, а на церемонії "Оскара-2022" вийшов у фраку зі значком на лацкані у вигляді українського прапора.

[ + – ] Відео, де Бенедикт Камбербетч розгортає прапор України

Мікі Рурк, американський актор, сценарист і професійний боксер

Голлівудська зірка ("Дев'ять з половиною тижнів", "Рестлер") потужно висловилася про війну в Україні в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Вона дуже уважно слухала актора та що не характерно — не перебивала, що з нею вкрай рідко трапляється. "Українська армія продовжує чинити опір, — каже Мікі Рурк. — Напевно, росіяни думали, що війна закінчиться днів за десять чи за кілька тижнів. Але український народ проявив таку сміливість! Не лише солдати, а й прості громадяни. Я знаю українських хлопців, які навіть стріляти не вміють, але пішли служити. Ніхто не чекав, і я теж, що Зеленський стане справжньою брилою. Він не хоче здаватися. Росія може перемогти Україну тільки якщо замочить там усіх до одного. Бо навіть якщо там залишиться один мужик зі своєю довбаною рушницею, він швидше помре, ніж здасться", — заявив Мікі Рурк.

[ + – ] Відеоуривок з інтерв'ю Мікі Рурка Ксенії Собчак, де він захоплювався мужністю українців і Зеленського

Це далеко не повний список світових знаменитостей, які виступили на боці України. Але є й ті, хто підтримав Росію. Серед симпатиків Росії — два режисери зі світовими іменами. Їхня підтримка Росії — дотримання давньої антиамериканської позиції.

Емир Кустурица, сербський кінорежисер, володар двох "Золотих пальмових гілок"

Кустурица наприкінці лютого (напередодні вторгнення) прийняв пропозицію міністра оборони РФ Сергія Шойгу про співпрацю з Театром російської армії у Москві. А нещодавно режисер заявив російським медіа: "Спецоперація Росії із захисту Донбасу — продовження війни, яка була розв'язана Заходом проти Москви багато років тому".

[ + – ] Емир Кустурица підтримує РФ у російсько-українській війні

Олівер Стоун, американський режисер, володар трьох "Оскарів"

В інстаграмі Олівера Стоуна чимало дописів на підтримку Путіна. У розв'язанні російсько-української війни він незмінно звинувачує США. Ось уривок: "Путін дозволив себе заманити в пастку, розставлену США, і задіяв свої збройні сили", — пише Олівер Стоун.

У нещодавньому інтерв'ю журналісту Лексу Фрідману Стоун трактує події російсько-української війни з незмінною симпатією до Путіна: "Я не можу вам з упевненістю відповісти [чому Путін напав на Україну]. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали, чи справді розвідка давала йому правильні оцінки. Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могло надати російське населення в Україні. Це могло бути одним із факторів того, що він некоректно оцінив наслідки [військової операції]. І не забувайте таку річ: у Путіна був рак, і я думаю, він здолав його, але ще він був ізольований під час ковіду. <…> Можливо, він втратив контакт із людьми. Але я спекулюю, я не знаю точно", — сказав режисер.