Cold Play спели Вакарчука. Кто из мировых звезд поддержал Украину, кто – Россию

Фокус вспомнил тех мировых знаменитостей, которые поддержали нашу страну в российско-украинской войне и тех селебрити, что на стороне России.

На днях знаменитая британская рок-группа Cold Play в знак поддержки нашей страны в российско-украинской войне спела песню Вакарчука "Обійми". Фокус составил список мировых звезд, которые за эти почти 5 месяцев оказали Украине поддержку, но мы не забыли и тех, кто высказывался за нашего противника

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Cold Play, британская рок-группа

Британская группа мирового масштаба Cold Play исполнила в Варшаве в знак поддержки Украины песню Святослава Вакарчука "Обійми".

[ + – ] Cold Play в Варшаве исполнили песню Вакарчука "Обійми"

Pink Floyd, культовая британская рок-группа

Pink Floyd совместно с лидером украинской команды "Бумбокс" Андреем Хлывнюком презентовали совместный клип "Hey, Hey, Rise Up!" ("Эй, эй, вставай") – это музыкальная импровизация на украинскую песню "Ой, у лузі червона калина" — гимн Сечевых стрельцов. Дэвид Голмор написал: "Мы испытываем ярость от гнусного вторжения в независимую, мирную и демократическую страну. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

На сегодня клип "Hey, Hey, Rise Up!" набрал более 10 млн. просмотров.

[ + – ] Совместный клип на трек "Hey, Hey, Rise Up!" Pink Floyd и Андрея Хлывнюка

Шон Пенн, американский актер, режиссер и продюсер, дважды лауреат "Оскара"

Шон Пенн поддержал Украину с первых дней войны. Приезжал в Киев снимать документальный фильм о войне с Россией: посетил Бучу и Ирпень, которые были оккупированы ВС РФ, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

[ + – ] Шон Пенн пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским

Мадонна, культовая американская поп-певица

Мадонна адресовала Владимиру Путину песню, где есть строчки: "Я слушала твою ложь и больше не могу ее выносить". Она опубликовала это в Сети с кадрами бомбежек Украины, а фотопортреты Путина чередует со снимками Гитлера.

[ + – ] Антипутинский трек Мадонны

Эд Ширан, популярный британский поп-исполнитель и автор песен

Эд Ширан записал с украинской рок-группой "Антитела" совместный трек: микс из новой композиции 2Step и трека "Антител" — "Сирени обірвали наш сон". Клип набрал на сегодня 10 млн.просмотров.

[ + – ] Клип Ed Sheeran – 2step ft Antytila

Стинг, культовый британский рок-исполнитель

Стинг поддержал Украину во время концерта в Лондоне. Он исполнил свою песню 1980-х Russians вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук и призвал делать пожертвования в помощь Украине. Прибыль от продажи сингла будет передана волонтерско-логистическому центру Help Ukraine Center, основанному украинскими бизнесменами для привлечения гуманитарной и медицинской помощи со всего мира.

[ + – ] Стинг и Ярослава Трофимчук исполняют хит Russians в London Palladium

Анжелина Джоли, американская актриса и режиссер

Джоли приезжала по делам волонтерской помощи Украине во Львов.

[ + – ] Анжелина Джоли спешит в бомбоубежище во Львове

Дэвид Линч, культовый американский режиссер, сценарист, фотограф

Автор сериала "Твин Пикс" обращался с антивоенным призывом к Путину: "Есть закон природы, жесткий и быстрый, и нет возможности найти лазейку или избежать его. Этот закон гласит — что посеешь, то и пожнешь. А прямо сейчас вы, мистер Путин, сеете смерть и разрушение. Это все ваша вина. Украинцы не нападали на вашу страну, это вы напали на них. Все эти смерти и разрушения вернутся к вам".

[ + – ] Видеообращение Дэвида Линча к Путину

Бенедикт Камбербэтч, британский актер, исполнитель ролей Шерлока Холмса и Доктора Стрэнджа

На церемонии вручения премии Cinema Vanguard во время 37-го ежегодного Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре актер развернул на сцене украинский флаг. Камбербэтч раз говорил о поддержке Украины, а на церемонии "Оскара-2022" вышел во фраке со значком на лацкане в виде украинского флага.

[ + – ] Видео, где Бенедикт Камбербэтч разворачивает флаг Украины

Микки Рурк, американский актер, сценарист и профессиональный боксер

Голливудская звезда ("Девять с половиной недель", "Рестлер") мощно высказался о войне в Украине в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Она очень внимательно слушала актера и что не характерно – не перебивала, что с ней крайне редко случается. "Украинская армия продолжает сопротивляться, — говорит Микки Рурк. — Наверное, русские думали, что война закончиться дней за десять или за пару недель. Но украинский народ проявил такую смелость! Не только солдаты, но и простые граждане. Я знаю украинских парней, которые даже стрелять не умеют, но пошли служить. Никто не ждал, и я тоже, что Зеленский окажется настоящей глыбой. Он не желает сдаваться. Россия может победить Украину только если замочит там всех до одного. Потому что даже если там останется один мужик со своим долбанным ружьем, он скорее умрет, чем сдастся", — заявил Микки Рурк.

[ + – ] Видеоотрывок из интервью Микки Рурка Ксении Собчак, где он восхищался мужеством украинцев и Зеленского

Это – далеко неполный список мировых знаменитостей, которые выступили на стороне Украины. Но есть и те, кто поддержал РФ. В числе симпатиков России — два режиссера с мировыми именами. Их поддержка России – следование давней антиамериканской позиции.

Эмир Кустурица, сербский кинорежиссер, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей"

Кустурица в конце февраля (накануне вторжения) принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве с Театром российской армии в Москве. А недавно режиссер заявил российским медиа: "Спецоперация России по защите Донбасса — продолжение войны, которая была развязана Западом против Москвы много лет назад".

[ + – ] Эмир Кустурица поддерживает РФ в российско-украинской войне

Оливер Стоун, американский режиссер, обладатель трех "Оскаров"

В Инстаграме Оливера Стоуна немало постов в поддержку Путина. В развязывании российско-украинской войны он неизменно винит США. Вот отрывок: "Путин позволил себя заманить в ловушку, расставленную США, и задействовал свои вооруженные силы", — пишет Оливер Стоун.

В недавнем интервью журналисту Лексу Фридману Стоун трактует события российско-украинской войны с неизменной с симпатией к Путину: "Я не могу вам с уверенностью ответить [почему Путин напал на Украину]. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, действительно ли разведка давала ему правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могло оказать русское население в Украине. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия [военной операции]. И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он одолел его, но еще он был изолирован во время ковида. <…> Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно", — сказал режиссер.