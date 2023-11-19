Не без гріха: 75-річному педофілу дозволили співати у церковному хорі — чим все закінчилося

Чоловік неодноразово був звинувачений у насильстві над хлопчиками-хористами, але йому вирішили дати ще один шанс. Невдовзі він втретє потрапив під слідство та був засуджений ще на 16 років.

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75-річному злочинцю з Великої Британії дозволили співати в церковному хорі. На той момент він вже мав заборону на відвідування 200 церков. Деталями поділились у The Telegraph.

Майкл Коупленд протягом десятиліть нападав на юних хористів у церквах. Свою "залежність від дітей" він навіть не приховував.

Проте у 2018 році педофіл, який вже двічі відбував терміни за ґратами, з’явився на сторінці церкви у соцмережах як соліст хору. Як виявилося, він вчергове переїхав та захотів відвідувати богослужіння.

Невдовзі Коупленд знову опинився під слідством, а його дозвіл на відвідування церкви був скасований.

Що скоїв Майкл Коупленд?

Чоловік щонеділі вранці відвідував церкву та вважався джентльменом завдяки сімейному багатство. З часом виявилось, що за образом вірянина-багатія ховався хижий педофіл.

Спершу Коупленда ув’язнили лише на дев’ять місяців — за напад на трьох хлопчиків у віці 12 і 13 років у церкві.

Пізніше його схопили через непристойний напад на ще одного 12-річного хлопчика. Тоді педофіла посадили на 18 місяців. Відомо, що він познайомився з дитиною у театрі.

У 1998 році злочинець отримав заборону на відвідування 200 церков, а його фото розповсюдили серед духовенства. Проте таке рішення викликало дискусії у суспільстві. Деякі віряни мали сумніви в тому, що грішнику можна перешкоджати у пошуку "спокути через християнство".

Згодом Коупленду все ж дозволили відвідувати хор — у 2018 році. Проте вже у 2022 році неназваний чоловік зізнався, що теж зазнавав насильства з його боку.

Тоді злочинець вже втретє потрапив під слідство та знову втратив можливість відвідувати хор. Невдовзі він зізнався у 15 звинуваченнях у сексуальному насильстві. Хлопчику на той момент було від 8 до 12 років. Випадки, про які йдеться, сталися ще у 1980-х і 1990-х роках.

У вересні педофіла знову ув’язнили — на 16 років. За даними ЗМІ, з усіма своїми жертвами, окрім одного хлопчика, він познайомився через церкву.

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