У Великобританії чоловік вкрав майже 200 тисяч шоколадних яєць на 40 тисяч фунтів

У британській поліції жартують, що їхні співробітники врятували Великдень. Злодій проникнув у промисловий цех та вивіз шоколад за допомогою тягача.

Related video

У Лондоні визнали винним чоловіка, що викрав майже 200 тисяч шоколадних яєць з м’якою помадною серединкою. Злочинець намагався вивезти з виробництва шоколаду на 40 тисяч фунтів, однак був спійманий поліцією. Про це повідомили CNN.

32-річний Джобі Пул визнав себе винним на судовому засіданні, що відбулось у вівторок 14 лютого. Пул викрав десятки тисяч цукерок Cadbury Creme Eggs з біло-жовтою м’якою помадною серединкою.

[ + – ] Шоколадні яйця Cadbury Creme Eggs Фото: BBC

"Поліція Західної Мерсії допомогла врятувати Великдень для шанувальників крем-яйця після того, як майже 200 000 шоколадних ласощів було викрадено з підрозділу в Стаффорд Парку в Телфорді", — пожартували в британській поліції після затримання чоловіка.

Крадіжка сталася 11 лютого. Джобі Пул використав шліфувальну машинку по металу, щоб забратись у промисловий цех. Окрім шоколадних яєць злочинець взяв низку інших видів шоколаду, однак далеко втекти не встиг.

"Невдовзі після крадіжки транспортний засіб, який, імовірно, мав бути пасхальним кроликом, був зупинений у північному напрямку на M42", — повідомили в поліції.

Коли правоохоронці зупинили на шосе тягач з вантажем солодощів, шоколад у злочинця вони вилучили, а його самого — затримали.

"Це явно не було випадковим злочином, якщо я можу так висловитися, тому що він взяв із собою тягач", — заявив на судовому засіданні прокурор Оуен Білл.

Адвокат Пула Макміллан сказав на захист підсудного, що той швидко здався поліції: "Він зупинив автомобіль, коли зрозумів, що за ним стежать".

Джобі Пулу чекати на вирок до наступного місяця, а поки викрадач яєць залишиться під вартою.

Нагадаємо, 12 грудня Switzerland Times повідомили про крадіжку 230 літрів джину. Для виготовлення алкогольного напою застосовують спеціальну технологію: пляшки 100 днів витримують на дні Баденського озера. Вважається, це "купання" надає джину особливого аромату. Напій недешевий і компанія зазнала немалих збитків через викрадення напою. Водолази помітили сліди на дні, що вказали на умисність злочину.

Раніше, 6 грудня, викрадачеві французьких бульдогів Леді Гаги винесли вирок — 21 рік за ґратами. Таке покарання він отримав не тільки за викрадення собак, але і стрілянину: злочинець ледь не вбив друга співачки. Зірка пообіцяла за повернення своїх бульдогів півмільйона доларів. За кілька днів невідома жінка принесла вихованців артистки до поліції, повідомивши, що знайшла їх прив’язаними до стовпа посеред вулиці.