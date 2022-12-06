Викрадача бульдогів Леді Гаги посадили в'язницю на 21 рік

Утім, такий термін він отримав не лише за крадіжку французьких бульдогів, а ще й за те, що мало не вбив друга співачки, який вигулював собак.

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Викрадач французьких бульдогів Леді Гаги був засуджений до 21-річного терміну за ґратами. Вирок було винесено через 22 місяці після того, як Джеймс Говард Джексон стріляв у друга співачки та вкрав двох її вихованців. Про це пише Daily Mail.

Нагадаємо, гучне викрадення собак сталося ще в лютому 2021 року. Тоді співачка була в Римі на зйомках фільму "Дім Ґуччі", а за трьома її французькими бульдогами доглядав Раян Фішер, її друг і власник готелю для домашніх вихованців.

Він вигулював Коджі, Густава та Міс Азію, коли його розстріляли впритул і вкрали двох псів. Міс Азії вдалося втекти від викрадачів.

[ + – ] Леді Гага з одним зі своїх вихованців Фото: Instagram ladygaga

Леді Гага обіцяла нагороду в пів мільйона доларів тому, хто поверне її вихованців. Через два дні якась жінка принесла бульдогів у поліцію, заявивши, що знайшла їх прив'язаними до стовпа.

Незадовго до цього Гага виступала на інавгурації президента США Джо Байдена, тож правоохоронці підозрювали, що справа може бути політично мотивованою.

Але зрештою з'ясувалося, це було звичайне пограбування. Джексон із двома спільниками проїжджали бульваром Сансет у Лос-Анджелесі, виглядаючи "французьких бульдогів". Фішер просто був першим, хто потрапив їм на очі. Вони вистрілили в нього та вкрали собак, не знаючи, кому вони належать насправді.

У результаті звинувачення було пред'явлено Джексону, його батькам, які допомагали ховати псів, і двом його спільникам. Одна з них, зрештою, і виявилася тією, хто приніс бульдогів у поліцію.

Раян Фішер потрапив у реанімацію, втратив частину легені, але в результаті повідомив, що його одужання пройшло добре.

Нагадаємо, у Росії зняли з ефіру радіостанцій композиції виконавців, які публічно підтримали Україну. Серед них опинилася й Леді Гага.