Похитителя бульдогов Леди Гаги посадили тюрьму на 21 год

Впрочем, такой срок он получил не только за кражу французских бульдогов, а еще и за то, что чуть не убил друга певицы, который выгуливал собак.

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Похититель французских бульдогов Леди Гаги был приговорен к 21-летнему сроку за решеткой. Приговор был вынесен через 22 месяца после того, как Джеймс Ховард Джексон стрелял в друга певицы и украл двух ее питомцев. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, громкое похищение собак произошло еще в феврале 2021 года. Тогда певица была в Риме на съемках фильма "Дом Гуччи", а за тремя ее французскими бульдогами присматривал Райан Фишер, ее друг и владелец гостиницы для домашних питомцев.

Он выгуливал Коджи, Густава и Мисс Азию, когда его расстреляли в упор, и украли двух псов. Мисс Азии удалось сбежать от похитителей.

[ + – ] Леди Гага с одним из своих питомцев Фото: Instagram ladygaga

Леди Гага обещала награду в полмиллиона долларов тому, кто вернет ее питомцев. Через два дня некая женщина принесла бульдогов в полицию, заявив, что нашла их привязанными к столбу.

Незадолго до этого Гага выступала на инаугурации президента США Джо Байдена, так что правоохранители подозревали, что дело может быть политически мотивированным.

Но в итоге выяснилось, это было обычное ограбление. Джексон с двумя сообщниками проезжали по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе, высматривая "французских бульдогов". Фишер просто был первым, кто попался им на глаза. Они выстрелили в него и украли собак, не зная, кому они принадлежат на самом деле.

В итоге обвинение было предъявлено Джексону, его родителям, которые помогали прятать псов, и двум его сообщникам. Одна из них, в итоге, и оказалась той, кто принес бульдогов в полицию.

Райан Фишер попал в реанимацию, потерял часть легкого, но в итоге сообщил, что его выздоровление прошло хорошо.

Напомним, в России сняли с эфира радиостанций композиции исполнителей, публично поддержавших Украину. Среди них оказалась и Леди Гага.