З дна Баденського озера у Швейцарії викрали 230 літрів джину

Для виготовлення напою застосовується спеціальна технологія. Джин протягом ста днів витримують на дні Баденського озера, що, як вважається, надає йому особливого аромату.

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У Швейцарії з дна Баденського озера, судячи з усього, викрали кулю, в якій було 230 літрів джину. Місцева компанія опустила на дно озера кулю вагою близько тонни для витримки алкогольного напою. Про це повідомляє Switzerland Times.

"Очевидно, вони були професіоналами", — сказав про гаданих злодіїв Селло Фіш, директор компанії Ginial.

Ця компанія протягом трьох років випускає алкогольний напій Lake Constance Gin, який протягом 100 днів витримують на дні озера, що нібито надає йому особливого аромату.

Зловмисники завдали відчутної шкоди компанії, а замовлення обмеженої партії джину було сплачено заздалегідь. Напій порівняно дорогий, а покупцям довелося заплатити навіть за сумку з ним, яка, до речі, також недешева.

Група водолазів кілька днів безуспішно шукала кулю із джином. Звідси й припущення, що його могли вкрасти. За словами водолазів, вони помітили слід на тому місці, де знаходилася ємність із джином.

Поліція сподівається на допомогу свідків.

Повідомляється, що у виробників алкоголю виникли складнощі з відшкодуванням збитків, оскільки страховики заявили, що раніше з таким не стикалися.

Нагадаємо, що протягом "дев'яти хвилин" у німецькому музеї викрали майже 500 кельтських золотих монет. Викрадені артефакти з музею на півдні Німеччини оцінюються в 1,6 млн. євро. Поліція оголосила зловмисників у міжнародний розшук.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни показали, як вкрали єнота з херсонського зоопарку та деяких інших тварин. Наразі основна частина цих тварин знаходиться на території Криму. Серед інших, це лама, вовк, осел та білки. Представники України пропонують обміняти тварин на полонених російських солдатів.