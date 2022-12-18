Со дна Баденского озера в Швейцарии похитили 230 литров джина

Для изготовления напитка применяется особая технология. Джин в течение ста дней выдерживают на дне Баденского озера, что, как считается, придает ему особый аромат.

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В Швейцарии со дна Баденского озера, судя по всему, похитили шар, в котором находилось 230 литров джина. Местная компания опустила на дно озера шар весом около тонны для выдержки алкогольного напитка. Об этом сообщает Switzerland Times.

"Очевидно, они были профессионалами", — сказал о предполагаемых ворах Селло Фиш, директор компании Ginial.

Эта компания на протяжении трех лет выпускает алкогольный напиток Lake Constance Gin, который в течение 100 дней выдерживают на дне озера, что якобы придает ему особый аромат.

Злоумышленники нанесли ощутимый ущерб компании, а заказ ограниченной партии джина был оплачен заранее. Напиток сравнительно дорогой, а покупателям пришлось заплатить даже за сумку с ним, которая, к слову, тоже недешевая.

Группа водолазов несколько дней безуспешно искала шар с джином. Отсюда и предположение, что его могли украсть. По словам водолазов, они заметили след на том месте, где находилась емкость с джином.

Полиция надеется на помощь свидетелей.

Сообщается, что у производителей алкоголя возникли сложности с возмещением ущерба, поскольку страховщики заявили, что прежде ни с чем подобным не сталкивались.

Напомним, что в течение "девяти минут" в немецком музее похитили почти 500 кельтских золотых монет. Похищенные артефакты из музея на юге Германии оцениваются в 1,6 млн евро. Полиция объявила злоумышленников в международный розыск.

Ранее Фокус сообщал, что россияне показали, как украли енота из херсонского зоопарка и некоторых других животных. Сейчас основная часть этих животных находится на территории Крыма. Среди прочих, это лама, волк, осел и белки. Представители Украины предлагают обменять животных на пленных российских солдат.