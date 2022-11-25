"За 9 минут": в немецком музее украли почти 500 кельтских золотых монет

Воры ограбили музей на юге Германии на сумму в 1,6 миллиона евро. В полиции объявили преступников в международный розыск.

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В немецкой коммуне Манхинг грабители вынесли из Кельтско-Римского музея 482 кельтские монеты и кусок необработанного золота. Об инциденте сообщает издание AP.

В публикации говорится, что украденные экспонаты были найдены археологами в 1999 году в окрестностях города Манчинг. Стоимость похищенного имущества музея достигает 1,6 миллиона евро.

Авторы статьи указывают на то, что злоумышленникам удалось вынести ценности из музея всего за 9 минут. Ворам удалось остаться незамеченными благодаря повреждениям сети связи в районе. Таким образом, дверь музея была взломана в 1:26, а в 1:35 преступники уже покинули здание.

По словам заместителя начальника Управления уголовной полиции Баварии Гвидо Лиммера, в одном километре от Кельтско-Римского и римского музея были обнаружены перерезанные кабели. Сообщается, что полиция Германии начала международную охоту на похитителей сокровищ.

Лиммер считает, что к преступлению могут быть причастны те же люди, которые были замешаны в ограблении музеев в Дрездене и Берлине. По его мнению, между этими случаями можно провести некоторые параллели.

Напомним, что в Британии нашли сокровищницу с монетами Древнего Рима стоимостью не менее 25 тысяч долларов. Монеты были обнаружены в земле сельскохозяйственного поля на востоке страны. Находку уже выкупил Британский музей.

Также Фокус писал, что российские оккупанты украли из храма ПЦУ в Энергодаре семь икон XVIII-XIX века. По некоторым данным, реликвии были переданы в Мелитопольский государственный краеведческий музей.

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