С изображением императора. В Британии обнаружили сокровищницу с монетами Древнего Рима

Общая стоимость 11 древнеримских монет составляет 25 тысяч долларов и их уже выкупил Британский музей.

11 золотых монет, на которых изображен первый император Римской империи Октавиан Август были обнаружены в почве сельскохозяйственного поля в восточной Англии. Интересно, что в этот период времени, когда монеты были отчеканены, римляне еще не завоевали Британию, сообщает Live Science.

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Пара английских кладоискателей Дэймон и Дениз Пай за несколько лет смогли обнаружить на одном из участков сельскохозяйственного поля в графстве Норфолк 11 золотых древнеримских монет.

[ + – ] Октавиан Август - первый римский император Фото: wikipedia

Их тщательно изучил и описал местный нумизмат Адриан Марсден, который является специалистом по монетам Римской империи. В результате изучения монет, выяснилось, что на них изображен первый римский император Октавиан Август и его приемные сыновья Гай и Луций, которых он хотел сделать приемниками престола.

[ + – ] Пара английских кладоискателей Дэймон и Дениз Пай за несколько лет смогли обнаружить на одном из участков сельскохозяйственного поля в графстве Норфолк 11 золотых древнеримских монет Фото: Live Science

На всех монетах на лицевой стороне изображен император, а на обратной стороне одних монет изображены Гай и Луций. Но на других монетах на обратной стороне изображен только Гай, сидящий на коне. Оба его приемных сына императорами так и не стали.

[ + – ] На всех монетах на лицевой стороне изображен император, а на обратной стороне одних монет изображены Гай и Луций. Но на других монетах на обратной стороне изображен только Гай, сидящий на коне Фото: Live Science

Гай Юлий Цезарь Октавиан Август правил Римской империей с 27 года до н.э до 14 года н.э. Но в этот период территория Британии не находилась под контролем римлян. Они завоевали Британию только в 43 году н.э. после успешного похода четвертого римского императора Клавдия (полное имя Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик).

[ + – ] Клавдий - четвертый император Римской империи, который правил в 41-54 годах н.э. Фото: wikipedia

Важно отметить, что местность, на которой были обнаружены золотые монеты когда-то населяло древнее кельтское племя иценов. Они отчаянно сопротивлялись власти Рима и в 60 году н.э. произошло масштабное восстание иценов под руководством их королевы Боудикки. Но римляне в итоге все же победили.

[ + – ] Королева иценов Боудикка в представлении художника Фото: wikipedia

"Учитывая время чеканки монет возникает вопрос: как они сюда попали еще до вторжения римлян? Точно ответить на этот вопрос очень сложно. Скорее всего эти монеты попали в Британию вместе с римскими торговцами. А кто-то из местных жителей закопал эти монеты для сохранения и возможного дальнейшего использования. А может кто-то просто хотел переплавить эти монеты, чтобы изготовить из них украшения", — говорит Марсден.

По словам нумизмата, монеты созданы из высококачественного золота. Но на каждой из них имеются небольшие углубления, что может говорить о том, что их проверяли на достоверность. В Древнем Риме деньги часто подделывали, поэтому такая проверка не является чем-то необычным.

"Количество подделок в то время было очень большим. Поэтому таким образом проверяли является ли монета золотой, а не позолоченной бронзой", — говорит Марсден.

[ + – ] Римская империя в 117 году н.э. К этому времени римляне завовали почти всю Британию. Хотя дальше они так и не смогли продвинуться Фото: wikipedia

Кроме набора из 11 золотых монет, искателям сокровищ удалось обнаружить также 100 медных римских монет, 2 серебряные монеты, а также много украшений и других артефактов. Все золотые монеты были оценены в 25 тысяч долларов и их уже выкупил для своей коллекции Британский музей.

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