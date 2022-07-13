Із зображенням імператора. У Британії виявили скарбницю з монетами Стародавнього Риму
Загальна вартість 11 давньоримських монет становить 25 тисяч доларів, і їх уже викупив Британський музей.
11 золотих монет, на яких зображений перший імператор Римської імперії Октавіан Август, виявлені в ґрунті сільськогосподарського поля у східній Англії. Цікаво, що в цей проміжок часу, коли монети викарбували, римляни ще не завоювали Британію, повідомляє Live Science.
Пара англійських шукачів скарбів Деймон і Деніз Пай за кілька років змогли виявити на одній з ділянок сільськогосподарського поля в графстві Норфолк 11 золотих давньоримських монет.
Їх ретельно вивчив та описав місцевий нумізмат Адріан Марсден, який є фахівцем з монет Римської імперії. В результаті вивчення монет з'ясувалося, що на них зображено першого римського імператора Октавіана Августа та його прийомних синів Гая і Луція, яких він хотів зробити спадкоємцями престолу.
На всіх монетах на лицьовій стороні зображено імператора, а на звороті одних монет зображені Гай і Луцій. Але на інших монетах на звороті зображений лише Гай, що сидить на коні. Обидва його прийомні сини імператорами так і не стали.
Гай Юлій Цезар Октавіан Август правив Римською імперією з 27 року до н.е. до 14 року н.е. Але в цей період територія Британії не була під контролем римлян. Вони завоювали Британію лише 43 року н.е. після успішного походу четвертого римського імператора Клавдія (повне ім'я Тіберій Клавдій Цезар Август Германік).
Важливо зазначити, що місцевість, на якій виявлено золоті монети, колись населяло древнє кельтське плем'я іценів. Вони відчайдушно опиралися владі Риму і в 60 році н.е. відбулося масштабне повстання іценів під керівництвом їхньої королеви Боудіки. Але римляни зрештою все ж таки перемогли.
"З огляду на час карбування монет постає питання: як вони сюди потрапили ще до вторгнення римлян? Точно відповісти на це питання дуже складно. Найімовірніше ці монети потрапили до Британії разом з римськими торговцями. А хтось із місцевих жителів закопав ці монети для збереження та можливого подальшого використання. А може, хтось просто хотів переплавити ці монети, щоб виготовити з них прикраси", — каже Марсден.
За словами нумізмата, монети створені із високоякісного золота. Але на кожній із них є невеликі поглиблення, що може говорити про те, що їх перевіряли на достовірність. У Стародавньому Римі гроші часто підробляли, тому така перевірка не є чимось незвичайним.
"Кількість підробок на той час була дуже великою. Тому так перевіряли чи є монета золотою, а не позолоченою бронзою", — каже Марсден.
Окрім набору з 11 золотих монет, шукачам скарбів вдалося виявити також 100 мідних римських монет, 2 срібні монети, а також багато прикрас та інших артефактів. Усі золоті монети оцінені в 25 тисяч доларів, і їх уже викупив для своєї колекції Британський музей.
Фокус вже писав про таємницю, пов'язану з вождем гунів Аттілою. Цей воєначальник постійно загрожував Римській імперії, але не зміг завоювати Вічне місто. Вчені досі шукають його могилу та висловили свої припущення, де вона може перебувати.