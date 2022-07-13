Із зображенням імператора. У Британії виявили скарбницю з монетами Стародавнього Риму

Загальна вартість 11 давньоримських монет становить 25 тисяч доларів, і їх уже викупив Британський музей.

11 золотих монет, на яких зображений перший імператор Римської імперії Октавіан Август, виявлені в ґрунті сільськогосподарського поля у східній Англії. Цікаво, що в цей проміжок часу, коли монети викарбували, римляни ще не завоювали Британію, повідомляє Live Science.

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Пара англійських шукачів скарбів Деймон і Деніз Пай за кілька років змогли виявити на одній з ділянок сільськогосподарського поля в графстві Норфолк 11 золотих давньоримських монет.

[ + – ] Октавіан Август – перший римський імператор Фото: wikipedia

Їх ретельно вивчив та описав місцевий нумізмат Адріан Марсден, який є фахівцем з монет Римської імперії. В результаті вивчення монет з'ясувалося, що на них зображено першого римського імператора Октавіана Августа та його прийомних синів Гая і Луція, яких він хотів зробити спадкоємцями престолу.

[ + – ] Пара англійських шукачів скарбів Деймон і Деніз Пай за кілька років змогли виявити на одній з ділянок сільськогосподарського поля в графстві Норфолк 11 золотих давньоримських монет Фото: Seneca-Guns

На всіх монетах на лицьовій стороні зображено імператора, а на звороті одних монет зображені Гай і Луцій. Але на інших монетах на звороті зображений лише Гай, що сидить на коні. Обидва його прийомні сини імператорами так і не стали.

[ + – ] На всіх монетах на лицьовій стороні зображено імператора, а на звороті одних монет зображено Гай і Луцій. Але на інших монетах на звороті зображений тільки Гай, що сидить на коні Фото: Seneca-Guns

Гай Юлій Цезар Октавіан Август правив Римською імперією з 27 року до н.е. до 14 року н.е. Але в цей період територія Британії не була під контролем римлян. Вони завоювали Британію лише 43 року н.е. після успішного походу четвертого римського імператора Клавдія (повне ім'я Тіберій Клавдій Цезар Август Германік).

[ + – ] Клавдій – четвертий імператор Римської імперії, який правив у 41-54 роках н.е. Фото: wikipedia

Важливо зазначити, що місцевість, на якій виявлено золоті монети, колись населяло древнє кельтське плем'я іценів. Вони відчайдушно опиралися владі Риму і в 60 році н.е. відбулося масштабне повстання іценів під керівництвом їхньої королеви Боудіки. Але римляни зрештою все ж таки перемогли.

[ + – ] Королева іценів Боудіка в уяві художника Фото: wikipedia

"З огляду на час карбування монет постає питання: як вони сюди потрапили ще до вторгнення римлян? Точно відповісти на це питання дуже складно. Найімовірніше ці монети потрапили до Британії разом з римськими торговцями. А хтось із місцевих жителів закопав ці монети для збереження та можливого подальшого використання. А може, хтось просто хотів переплавити ці монети, щоб виготовити з них прикраси", — каже Марсден.

За словами нумізмата, монети створені із високоякісного золота. Але на кожній із них є невеликі поглиблення, що може говорити про те, що їх перевіряли на достовірність. У Стародавньому Римі гроші часто підробляли, тому така перевірка не є чимось незвичайним.

"Кількість підробок на той час була дуже великою. Тому так перевіряли чи є монета золотою, а не позолоченою бронзою", — каже Марсден.

[ + – ] Римська імперія у 117 році н.е. Тоді римляни завоювали майже всю Британію. Хоча далі вони так і не змогли просунутися Фото: wikipedia

Окрім набору з 11 золотих монет, шукачам скарбів вдалося виявити також 100 мідних римських монет, 2 срібні монети, а також багато прикрас та інших артефактів. Усі золоті монети оцінені в 25 тисяч доларів, і їх уже викупив для своєї колекції Британський музей.

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