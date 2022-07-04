Похоронен в трех гробах из золота, серебра и стали: ученые продолжают поиски гробницы Аттилы

Знаменитый древний военачальник умер в возрасте 58 лет в первую брачную ночь, после свадьбы со своей новой женой.

Вождь древнего племени гуннов, Аттила, наводил ужас на жителей как Западной, так и восточной Римской империи в 5 веке нашей эры. Гунны постоянно вторгались на территорию обеих древних государств и опустошали их поселения. Но до сих пор ученые спорят, умер ли Аттила естественно смертью или же его убила новая жена, а самое главное: где находится его гробница? Несколько ученых высказали свои предположения в статье для Live Science.

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Под руководством Аттилы гунны достигли своего наивысшего расцвета. Они смогли подчинить много разных племен и в результате, создать государственное образование, которое простиралось от реки Рейн на Западе до реки Волга на востоке. Он был постоянной угрозой для столиц двух империй – Рима и Константинополя, но так и не разграбил ни один из этих городов. Римляне называли Аттилу Flagellum Dei или "бич Божий". Он вынуждал императоров Западной и Римской империй платить ему огромную дань в обмен на мир, который как правило сохранялся не долго.

[ + – ] Под руководством Аттилы гунны достигли своего наивысшего расцвета. Они смогли подчинить много разных племен и в результате создать государственное образование, которое протиралось от реки Рейн на Западе до реки Волга на востоке Фото: wikipedia

Согласно историческим источникам, Аттила родился в 395 году, правил гуннами с 434 года до своей смерти в 453-м. Известно, что он умер в первую брачную ночь со своей новой женой по имени Ильдико. Но ученые не полностью уверены в том была ли это естественная смерть или же вождя гуннов убила "любимая" супруга.

В любом случае Аттила умер в возрасте 58 лет, но его гробница или просто могила так и не была найдена. И до сих пор ученые строят предположения, где она может находиться. Ведь о военных походах сохранилось намного больше исторических данных, чем о месте его захоронения.

[ + – ] Аттила, вождь гуннов. Фрагмент фрески Эжена Делакруа Фото: wikipedia

"Единственным сохранившимся письменным источником, в котором упоминаются похороны Аттилы, является труд готского историка Иордана, который жил в 6 веке нашей эры. Это историческое произведение называется "О происхождении и деяниях гетов" или просто "Гетика". В этой книге Иордан написал, что Аттилу похоронили в тройном гробу. Первый, в котором лежало тело, был сделан из золота, второй – из серебра, и внешний гроб был сделан из железа. По мнению Иордана, драгоценные металлы были символом богатства, которое приобрел для гуннов их вождь, а железо символизировало военную мощь этого древнего племени", — говорит Жофия Масек из Венгерской академии наук.

[ + – ] Пир Аттилы. Художник Мор Тан (1870 год) Фото: wikipedia

Согласно записям, которые оставил Иордан, всех людей, которые строили гробницу для Аттилы, убили. Это был сделано для того, чтобы никто не узнал о месте его захоронения. Согласно книге готского историка, Аттилу похоронили вместе с разными драгоценностями и украшениями, а также с оружием.

Ученые считают, что точное местонахождение гробницы вождя гуннов обнаружить очень сложно. И даже если это произойдет, и эта гробница будет найдена, но нет никакой уверенности в том, что ее давно не разграбили и разрушили.

"Я предполагаю, что его могли похоронить где-то на территории Большой Венгерской низменности (эта равнина занимает почти половину территории современной Венгрии и имеет также название Альфельд – прим.ред). Где-то здесь у Аттилы, если выражаться современным языком, была своя штаб-квартира. И возможно могила вождя гуннов находится рядом с этим местом, мне кажется, что нужно искать это место возле реки. Возможно эта гробница и уцелела, если конечно ее не разграбили сотни лет назад", — говорит Ласло Веспреми из Католического университета им. Пазмани Петера в Будапеште, Венгрия.

[ + – ] Гунны разоряют римскую виллу в Галлии. Иллюстрация художника G. Rochegrosse (1910 год) Фото: wikipedia

По словам ученого, многие люди пытались найти место захоронения Аттилы, начиная с 13 века. Но это место искали в основном возле развалин древних римских поселений. Но так ничего никто и не нашел.

Жофия Масек также поддерживает идею о том, что могилу Аттилы нужно искать на территории Большой Венгерской низменности. Но, возможно, эта могила находится на территории современной Сербии или Румынии, где также есть части этой низменности, считает ученая.

[ + – ] Аттила со своими воинами. Иллюстрация Фото: Live Science

"Существует вероятность того, что гробницу Аттилы уже нашли. Просто это захоронение никак не связывали с вождем гуннов. Например, в Венгрии было обнаружено так сказать место захоронения большого количества золотых артефактов, которые относятся как раз к 5 веку. Но в этом месте не были обнаружены человеческие останки и до сих пор не ясно для кого предназначались эти предметы", — говорит говорит Валерия Кульчар из Сегедского университета, Венгрия.

По словам Масек, возможно могилу Аттилы никогда и не найдут и это навсегда останется тайной.

Как уже писал Фокус, ученые впервые в истории занялись раскопками гробницы, связанной с королем Артуром.