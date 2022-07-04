Похоронен в трех гробах из золота, серебра и стали: ученые продолжают поиски гробницы Аттилы
Знаменитый древний военачальник умер в возрасте 58 лет в первую брачную ночь, после свадьбы со своей новой женой.
Вождь древнего племени гуннов, Аттила, наводил ужас на жителей как Западной, так и восточной Римской империи в 5 веке нашей эры. Гунны постоянно вторгались на территорию обеих древних государств и опустошали их поселения. Но до сих пор ученые спорят, умер ли Аттила естественно смертью или же его убила новая жена, а самое главное: где находится его гробница? Несколько ученых высказали свои предположения в статье для Live Science.
Под руководством Аттилы гунны достигли своего наивысшего расцвета. Они смогли подчинить много разных племен и в результате, создать государственное образование, которое простиралось от реки Рейн на Западе до реки Волга на востоке. Он был постоянной угрозой для столиц двух империй – Рима и Константинополя, но так и не разграбил ни один из этих городов. Римляне называли Аттилу Flagellum Dei или "бич Божий". Он вынуждал императоров Западной и Римской империй платить ему огромную дань в обмен на мир, который как правило сохранялся не долго.
Согласно историческим источникам, Аттила родился в 395 году, правил гуннами с 434 года до своей смерти в 453-м. Известно, что он умер в первую брачную ночь со своей новой женой по имени Ильдико. Но ученые не полностью уверены в том была ли это естественная смерть или же вождя гуннов убила "любимая" супруга.
В любом случае Аттила умер в возрасте 58 лет, но его гробница или просто могила так и не была найдена. И до сих пор ученые строят предположения, где она может находиться. Ведь о военных походах сохранилось намного больше исторических данных, чем о месте его захоронения.
"Единственным сохранившимся письменным источником, в котором упоминаются похороны Аттилы, является труд готского историка Иордана, который жил в 6 веке нашей эры. Это историческое произведение называется "О происхождении и деяниях гетов" или просто "Гетика". В этой книге Иордан написал, что Аттилу похоронили в тройном гробу. Первый, в котором лежало тело, был сделан из золота, второй – из серебра, и внешний гроб был сделан из железа. По мнению Иордана, драгоценные металлы были символом богатства, которое приобрел для гуннов их вождь, а железо символизировало военную мощь этого древнего племени", — говорит Жофия Масек из Венгерской академии наук.
Согласно записям, которые оставил Иордан, всех людей, которые строили гробницу для Аттилы, убили. Это был сделано для того, чтобы никто не узнал о месте его захоронения. Согласно книге готского историка, Аттилу похоронили вместе с разными драгоценностями и украшениями, а также с оружием.
Ученые считают, что точное местонахождение гробницы вождя гуннов обнаружить очень сложно. И даже если это произойдет, и эта гробница будет найдена, но нет никакой уверенности в том, что ее давно не разграбили и разрушили.
"Я предполагаю, что его могли похоронить где-то на территории Большой Венгерской низменности (эта равнина занимает почти половину территории современной Венгрии и имеет также название Альфельд – прим.ред). Где-то здесь у Аттилы, если выражаться современным языком, была своя штаб-квартира. И возможно могила вождя гуннов находится рядом с этим местом, мне кажется, что нужно искать это место возле реки. Возможно эта гробница и уцелела, если конечно ее не разграбили сотни лет назад", — говорит Ласло Веспреми из Католического университета им. Пазмани Петера в Будапеште, Венгрия.
По словам ученого, многие люди пытались найти место захоронения Аттилы, начиная с 13 века. Но это место искали в основном возле развалин древних римских поселений. Но так ничего никто и не нашел.
Жофия Масек также поддерживает идею о том, что могилу Аттилы нужно искать на территории Большой Венгерской низменности. Но, возможно, эта могила находится на территории современной Сербии или Румынии, где также есть части этой низменности, считает ученая.
"Существует вероятность того, что гробницу Аттилы уже нашли. Просто это захоронение никак не связывали с вождем гуннов. Например, в Венгрии было обнаружено так сказать место захоронения большого количества золотых артефактов, которые относятся как раз к 5 веку. Но в этом месте не были обнаружены человеческие останки и до сих пор не ясно для кого предназначались эти предметы", — говорит говорит Валерия Кульчар из Сегедского университета, Венгрия.
По словам Масек, возможно могилу Аттилы никогда и не найдут и это навсегда останется тайной.
Как уже писал Фокус, ученые впервые в истории занялись раскопками гробницы, связанной с королем Артуром.