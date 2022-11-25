"За 9 хвилин": у німецькому музеї вкрали майже 500 кельтських золотих монет

Злодії пограбували музей на півдні Німеччини на суму 1,6 мільйона євро. У поліції оголосили злочинців у міжнародний розшук.

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У німецькій комуні Манхінг грабіжники винесли з Кельтсько-Римського музею 482 кельтські монети та шматок необробленого золота. Про інцидент повідомляє видання AP.

У публікації йдеться, що вкрадені експонати були знайдені археологами у 1999 році на околицях міста Манчінг. Вартість викраденого майна музею сягає 1,6 мільйона євро.

Автори статті вказують на те, що зловмисникам вдалося винести цінності з музею всього за 9 хвилин. Злодіям вдалося залишитись непоміченими завдяки пошкодженням мережі зв'язку в районі. Таким чином, двері музею були зламані о 1:26, а о 1:35 злочинці вже покинули будинок.

За словами заступника начальника Управління кримінальної поліції Баварії Гвідо Ліммера, за один кілометр від Кельтсько-Римського та римського музею було виявлено перерізані кабелі. Повідомляється, що поліція Німеччини розпочала міжнародне полювання на викрадачів скарбів.

Ліммер вважає, що до злочину можуть бути причетні ті самі люди, які були замішані в пограбуванні музеїв у Дрездені та Берліні. На його думку, між цими випадками можна провести деякі паралелі.

Нагадаємо, що у Британії знайшли скарбницю з монетами Стародавнього Риму вартістю не менше 25 тисяч доларів. Монети знайшли в землі сільськогосподарського поля на сході країни. Знахідку вже викупив Британський музей.

Також Фокус писав, що російські окупанти вкрали з храму ПЦУ в Енергодарі сім ікон XVIII-XIX ст. За деякими даними, реліквії було передано до Мелітопольського державного краєзнавчого музею.

Ще ми писали, що в Техасі 21-річний чоловік увірвався в художній музей і розбив грецькі вази вартістю в кілька мільйонів доларів. Причиною його вчинку стала сварка з дівчиною.