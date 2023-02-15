В Великобритании мужчина украл почти 200 тысяч шоколадных яиц на 40 тысяч фунтов

В британской полиции шутят, что их сотрудники спасли Пасху. Вор проник в промышленный цех и вывез шоколад с помощью тягача.

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В Лондоне признали виновным мужчину, похитившего почти 200 тысяч шоколадных яиц с мягкой помадной серединкой. Преступник пытался вывезти из производства шоколада на 40 тысяч фунтов, однако был пойман полицией. Об этом сообщили CNN.

32-летний Джоби Пул признал себя виновным на состоявшемся во вторник 14 февраля судебном заседании. Пул похитил десятки тысяч конфет Cadbury Creme Eggs с бело-желтой мягкой помадной серединкой.

[ + – ] Шоколадные яйца Cadbury Creme Eggs Фото: BBC

"Полиция Западной Мерсии помогла спасти Пасху для поклонников крем-яйца после того, как почти 200 000 шоколадных лакомств было похищено из подразделения в Стаффорд Парке в Телфорде", — пошутили в британской полиции после задержания мужчины.

Кража произошла 11 февраля. Джоби Пул использовал шлифмашину по металлу, чтобы забраться в промышленный цех. Кроме шоколадных яиц, преступник взял ряд других видов шоколада, однако далеко сбежать не успел.

"Вскоре после кражи транспортное средство, которое, вероятно, должно было стать пасхальным кроликом, было остановлено в северном направлении на M42", — сообщили в полиции.

Когда правоохранители остановили на шоссе тягач с грузом сладостей, шоколад у преступника изъяли, а его самого — задержали.

"Это явно не было случайным преступлением, если я могу так выразиться, потому что он взял с собой тягач", — заявил на судебном заседании прокурор Оуэн Билл.

Адвокат Пула Макмиллан сказал в защиту подсудимого, что тот быстро сдался полиции: "Он остановил автомобиль, когда понял, что за ним следят".

Джоби Пулу ждать приговора до следующего месяца, а пока похититель яиц останется под стражей.

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Ранее, 6 декабря, похитителю французских бульдогов Леди Гаги вынесли приговор — 21 год за решеткой. Такое наказание он получил не только за угон собак, но и стрельбу: преступник чуть не убил друга певицы. Звезда пообещала за возвращение своих бульдогов полмиллиона долларов. Через несколько дней неизвестная женщина принесла воспитанников артистки в полицию, сообщив, что нашла их привязанными к столбу посреди улицы.