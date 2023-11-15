Взявся за ніж через крихти на ліжку: засудженого на 30 років вбивцю випустили через дієту

Чоловік вдарив свою дівчину 57 разів ножем, але вийшов на свободу через "зайві" 80 кілограмів. У в’язниці пояснили, що не можуть годувати його низькокалорійними стравами.

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В Італії випустили вбивцю з в’язниці через його ожиріння. Деталями 14 листопада поділились у виданні The Telegraph.

Дімітрі Фрікано був засуджений за те, що вдарив свою дівчину 57 разів ножем. У 2019 році вбивцю засудили до 30 років ув’язнення. Але згодом чоловіка вирішили звільнити, адже в’язниця нібито не може годувати його відповідно до низькокалорійної дієти.

Повідомляється, що 34-річний чоловік важить 200 кілограмів, 80 з яких набрав вже за ґратами. Суд дозволив йому відбувати покарання під домашнім арештом — у батьківському будинку, щоб там злочинець міг правильно харчуватись.

Окрім проблем з вагою, за даними ЗМІ, Фрікано мав залежність від цигарок. Перебуваючи у в’язниці, він викурював приблизно сотню щоденно. За рішенням суду, стан здоров’я вбивці "не відповідає тюремному режиму", бо йому важко ходити. Судді постановили, що чоловіку потрібен догляд.

"У мене не було життя останні шість років. Я збожеволів і зараз важу 200 кілограмів. Я прикутий до інвалідного візка, роками не міг помитися, не міг вийти з камери", — заявив під час засідання сам Фрікано.

Він додав, що шкодує про скоєне.

Батько жертви розповів, що обурений таким рішенням. Він наголосив, що "відсидіти лише кілька років — це занадто мало".

"Я б нікому не бажав смерті, але вся ця епопея закінчиться лише тоді, коли він піде. Тим часом ніщо не зможе повернути мою маленьку дівчинку", — додав він.

Звільнення Фрікано з в’язниці чоловік порівняв з ударом ножем у серце.

Вбивство через крихти: за що посадили Фрікано

Дімітрі Фрікано вбив свою 27-річну дівчину Еріку Преті через сварку. Вона звинувачувала його в розсипаних на ліжку крихтах. Пара була разом приблизно 10 років.

Фото Еріки Преті Фото: The Telegraph

Спочатку чоловік заперечував свою причетність до смерті коханої. Він стверджував, що жінку нібито вбили невідомі під час крадіжки зі зломом. Через місяць вбивця сам здався поліції та зізнався у скоєному.

З його слів, пара сварилася через безладне харчування. В якийсь момент суперечка вийшла з-під контролю, і Преті нібито вдарила Фрікано його преспап’є. Тоді він схопився за ніж та завдав 57 смертоносних ударів.

Спільне фото Дімітрі Фрікано й Еріки Преті Фото: The Telegraph

Нагадаємо, у Росії пройшло по-справжньому "гучне" весілля. Молодята та їхні гості влаштували стрільбу просто посеред вулиці.

Жінку, яка мала порушення слуху, переслідували троє незнайомців. Вона не могла додзвонитися до свого чоловіка, який має ту ж проблему зі здоров’ям, але знайшла несподіваний порятунок у вагоні поїзда.