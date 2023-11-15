Взялся за нож из-за крошек на кровати: осужденного на 30 лет убийцу выпустили из-за диеты

Мужчина ударил свою девушку 57 раз ножом, но вышел на свободу из-за "лишних" 80 килограммов. В тюрьме объяснили, что не могут кормить его низкокалорийными блюдами.

Related video

В Италии выпустили убийцу из тюрьмы из-за его ожирения. Деталями 14 ноября поделились в издании The Telegraph.

Димитри Фрикано был осужден за то, что ударил свою девушку 57 раз ножом. В 2019 году убийцу приговорили к 30 годам заключения. Но впоследствии мужчину решили освободить, ведь тюрьма якобы не может кормить его в соответствии с низкокалорийной диетой.

Сообщается, что 34-летний мужчина весит 200 килограммов, 80 из которых набрал уже за решеткой. Суд разрешил ему отбывать наказание под домашним арестом — в родительском доме, чтобы там преступник мог правильно питаться.

Кроме проблем с весом, по данным СМИ, Фрикано имел зависимость от сигарет. Находясь в тюрьме, он выкуривал примерно сотню ежедневно. По решению суда, состояние здоровья убийцы "не соответствует тюремному режиму", потому что ему трудно ходить. Судьи постановили, что мужчине нужен уход.

"У меня не было жизни последние шесть лет. Я сошел с ума и сейчас вешу 200 килограммов. Я прикован к инвалидной коляске, годами не мог помыться, не мог выйти из камеры", — заявил во время заседания сам Фрикано.

Он добавил, что сожалеет о содеянном.

Отец жертвы рассказал, что возмущен таким решением. Он отметил, что "отсидеть всего несколько лет — это слишком мало".

"Я бы никому не желал смерти, но вся эта эпопея закончится только тогда, когда он уйдет. Тем временем ничто не сможет вернуть мою маленькую девочку", — добавил он.

Освобождение Фрикано из тюрьмы мужчина сравнил с ударом ножом в сердце.

Убийство из-за крошек: за что посадили Фрикано

Димитри Фрикано убил свою 27-летнюю девушку Эрику Прети из-за ссоры. Она обвиняла его в рассыпанных на кровати крошках. Пара была вместе примерно 10 лет.

Фото Эрики Прети Фото: The Telegraph

Сначала мужчина отрицал свою причастность к смерти любимой. Он утверждал, что женщину якобы убили неизвестные во время кражи со взломом. Через месяц убийца сам сдался полиции и признался в содеянном.

С его слов, пара ссорилась из-за беспорядочного питания. В какой-то момент спор вышел из-под контроля, и Прети якобы ударила Фрикано его преспапье. Тогда он схватился за нож и нанес 57 смертоносных ударов.

Совместное фото Димитри Фрикано и Эрики Прети Фото: The Telegraph

Напомним, в России прошла по-настоящему "громкая" свадьба. Молодожены и их гости устроили стрельбу прямо посреди улицы.

Женщину, имеющую нарушение слуха, преследовали трое незнакомцев. Она не могла дозвониться до своего мужа, который имеет ту же проблему со здоровьем, но нашла неожиданное спасение в вагоне поезда.