Перепутали причины и следствие: исследование открыло новый взгляд на источник ожирения

Новый научный труд приоткрыл завесу тайны причин, стоящих за причинами глобального ожирения и они оказались далекими от наших привычных пониманий проблемы.

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Ожирение становится все более серьезной проблемой во всем мире, провоцирующей серьезные заболевания. Всемирная организация здравоохранения постоянно указывает на его негативное влияние на наше здоровье. Оно возникает, когда мы потребляем больше калорий, чем сжигаем. Но не всем понятно почему это происходит. Новое исследование, предлагает новый взгляд на причину его появления пишет Medical News.

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Недавно ученые опубликовали интересное исследование. Их работа посвящена "гипотезе белкового рычага", которая, по их мнению, может помочь объяснить, почему люди склонны есть больше, чем им необходимо. Они утверждают, что дело не только в подсчете калорий, но и в понимании качества этих калорий, особенно баланса белка.

Чтобы действительно понять эту концепцию, необходимо разобраться в двух терминах: экология питания и геометрия питания. Экология питания — это наука, объединяющая питание и экологию. Она рассматривает, как наш рацион взаимодействует с нашей биологией. Геометрия питания – это, в свою очередь, научный инструмент, который помогает исследователям понять, как различные питательные вещества влияют на наше здоровье и самочувствие. Используя эти идеи, ученые рассмотрели взаимосвязь между потребляемой пищей и ожирением.

Удивительно, но факт: несмотря на то, что уровень ожирения растет, поскольку мы потребляем больше жиров и сахаров, потребление белка практически не изменилось. Это наблюдение навело исследователей на мысль, что если в нашем рационе меньше белка, поскольку он разбавлен жирами и сахарами, то мы можем съедать больше, чтобы удовлетворить свои потребности в белке. Такое переедание может привести к тому, что мы будем потреблять больше калорий, чем сжигаем, что приведет к продолжению увеличения веса.

И дело не только в белке. Наш организм испытывает особый аппетит к различным питательным веществам, таким как жиры, углеводы и даже некоторые минералы. Самое интересное, что такое поведение характерно не только для человека: многие животные демонстрируют схожие аппетиты, связанные с питательными веществами.

Сверхпереработанные продукты — удобные, вкусные, часто более дешевые, напрямую связаны с явлением недостатка белка. По сути, выбирая такие продукты, мы зачастую получаем больше жиров и сахаров и меньше белка. Такое несоответствие может привести к тому, что мы будем есть еще больше, чтобы попытаться удовлетворить свои потребности в белке, что приведет к перерасходу калорий.

Кроме того, есть и другие причины, по которым мы можем предпочесть сверхпереработанные продукты более здоровым. Подумайте сами: они часто более доступны по цене, активно рекламируются и, прямо скажем, вкусны и не требуют особого приготовления.

Когда мы думаем об ожирении, то сталкиваемся с множеством факторов. Дело не только в том, что мы едим, но и в том, как наш организм перерабатывает съеденное, на что влияют такие факторы, как метаболизм, гены и даже бактерии в нашем кишечнике. С возрастом потребность в белке может меняться, что делает нас более склонными к набору веса. Образ жизни, питание в раннем возрасте и генетические различия также играют свою роль.

Ожирение — это сложная головоломка, состоящая из многих частей. Новое исследование дает нам возможность обратить внимание еще на одну деталь — важнейшую роль белка в нашем рационе. Речь идет не только о том, чтобы есть меньше, но и о том, чтобы питаться правильно. Понимая, как белок вписывается в эту картину, мы сможем более полно и эффективно решать проблему ожирения.

Ранее Фокус писал о том, что наш мозг необратимо меняется при ожирении. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Также Фокус писал о том, сколько коллективных лет жизни потеряло человечество из-за ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.