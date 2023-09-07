Переплутали причини та наслідок. Дослідження відкрило новий погляд на джерело ожиріння

Нова наукова праця відкрила завісу таємниці причин, що стоять за причинами глобального ожиріння і вони виявилися далекими від наших звичних розумінь проблеми.

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Ожиріння стає дедалі серйознішою проблемою в усьому світі, що провокує серйозні захворювання. Всесвітня організація охорони здоров'я постійно вказує на його негативний вплив на наше здоров'я. Він виникає, коли ми споживаємо більше калорій, ніж спалюємо. Але не всім зрозуміло чому це відбувається. Нове дослідження пропонує новий погляд на причину його появи, пише Medical News.

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Нещодавно вчені опублікували цікаве дослідження. Їхня робота присвячена "гіпотезі білкового важеля", яка, на їхню думку, може допомогти пояснити, чому люди схильні їсти більше, ніж їм необхідно. Вони стверджують, що справа не тільки в підрахунку калорій, а й у розумінні якості цих калорій, особливо балансу білка.

Щоб справді зрозуміти цю концепцію, необхідно розібратися у двох термінах: екологія харчування та геометрія харчування. Екологія харчування — це наука, що об'єднує харчування та екологію. Вона розглядає, як наш раціон взаємодіє з нашою біологією. Геометрія харчування — це, своєю чергою, науковий інструмент, який допомагає дослідникам зрозуміти, як різні поживні речовини впливають на наше здоров'я і самопочуття. Використовуючи ці ідеї, вчені розглянули взаємозв'язок між споживаною їжею та ожирінням.

Дивно, але факт: незважаючи на те, що рівень ожиріння зростає, оскільки ми споживаємо більше жирів і цукрів, споживання білка практично не змінилося. Це спостереження наштовхнуло дослідників на думку, що якщо в нашому раціоні менше білка, оскільки він розбавлений жирами і цукрами, то ми можемо з'їдати більше, щоб задовольнити свої потреби в білку. Таке переїдання може призвести до того, що ми споживатимемо більше калорій, ніж спалюємо, що призведе до продовження збільшення ваги.

І справа не тільки в білку. Наш організм відчуває особливий апетит до різних поживних речовин, таких як жири, вуглеводи і навіть деякі мінерали. Найцікавіше, що така поведінка характерна не тільки для людини: багато тварин демонструють схожі апетити, пов'язані з поживними речовинами.

Надперероблені продукти — зручні, смачні, часто дешевші, безпосередньо пов'язані з явищем нестачі білка. По суті, вибираючи такі продукти, ми часто отримуємо більше жирів і цукрів і менше білка. Така невідповідність може призвести до того, що ми будемо їсти ще більше, щоб спробувати задовольнити свої потреби в білку, що призведе до перевитрати калорій.

Крім того, є й інші причини, через які ми можемо віддати перевагу надпереробленим продуктам, а не здоровішим. Подумайте самі: вони часто доступніші за ціною, їх активно рекламують і, прямо скажемо, вони смачні та не потребують особливого приготування.

Коли ми думаємо про ожиріння, то стикаємося з безліччю факторів. Річ не тільки в тому, що ми їмо, а й у тому, як наш організм переробляє з'їдене, на що впливають такі чинники, як метаболізм, гени і навіть бактерії в нашому кишечнику. З віком потреба в білку може змінюватися, що робить нас більш схильними до набору ваги. Спосіб життя, харчування в ранньому віці та генетичні відмінності також відіграють свою роль.

Ожиріння — це складна головоломка, що складається з багатьох частин. Нове дослідження дає нам можливість звернути увагу ще на одну деталь — найважливішу роль білка в нашому раціоні. Йдеться не тільки про те, щоб їсти менше, а й про те, щоб харчуватися правильно. Розуміючи, як білок вписується в цю картину, ми зможемо більш повно і ефективно вирішувати проблему ожиріння.

Раніше Фокус писав про те, що наш мозок необоротно змінюється при ожирінні. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Також Фокус писав про те, скільки колективних років життя втратило людство через ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.