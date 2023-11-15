Написал простое сообщение: незнакомец спас глухую женщину от троих преследователей

Мужчина возвращался домой после приятного вечера с друзьями и увидел девушку, которая шла по вагону с испуганным видом. Она села рядом с ним и он быстро понял, что группа из трех парней преследует ее.

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Одна несчастная женщина, которая ехала ночью домой на поезде, оказалась в опасной ситуации. Ее преследовали трое мужчин. К счастью, ей на помощь пришел добрый незнакомец, который позаботился о том, чтобы она благополучно добралась до дома. Об этом жутком случае написал сам мужчина на популярном форуме Reddit.

Защитник рассказал, что когда он возвращался домой после приятного вечера с друзьями, то увидел женщину, которая шла по вагону с испуганным видом и села рядом с ним.

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Мужчина пояснил, что внизу поезда примерно в 10 шагах от них находилась группа из трех парней, которые, казалось, постоянно смотрели в сторону девушки, подходили и садились рядом с ними.

"Она подошла и села рядом со мной, а я закрыл ей обзор от парней. Я достал свой телефон и набрал "За вами следят?", а она ответила, что эти трое парней преследуют ее", — написал автор сообщения на форуме.

Выяснилось, что женщина глухая и пыталась дозвониться до своего мужа, который тоже глухой, но он не отвечал. Тогда мужчина предложил ей сойти с поезда и пройтись по улице, чтобы убедиться, что она в безопасности, на что та согласилась.

Женщина позвонила по телефону 999 BSL, который является службой экстренной видеосвязи для глухих людей. Вместе они отправились в ближайший полицейский участок, который был закрыт, так как это было транспортное отделение.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Мужчина предложил проводить ее до дома, хотя у него были свои опасения на этот счет.

"В глубине души я подумал, что это может быть подстава, но решил, что пусть лучше на меня набросятся, пытаясь помочь женщине, чем я оставлю глухую даму одну, зная, что за ней следят. Мы добрались до ее квартиры в целости и сохранности, при этом все время проверяли не следят ли за нами. Она была в ужасе, заметно дрожала, постоянно оглядывалась через плечо, постоянно писала в телефоне. Я пытался сохранять спокойствие и делал вид, что знаю, куда иду", — написал он.

После того как мужчина довел девушку домой и отказался от ее предложения зайти в квартиру, он на обратном пути прошел мимо одного из трех ее преследователей. Он почувствовал себя "чертовски напуганным". К счастью, второй мужчина не обратил на него никакого внимания. Он призвал других делать все возможное, чтобы помочь другим людям в беде. Эта история вызвала множество откликов на эту тему.

"Это буквально вывело меня из себя… Вы такой замечательный. Вы сделали для нее замечательный поступок. Надеюсь, у вас всегда есть кто-то, кто присматривает за вами", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что толпа прохожих стояла на мосту и смотрела, как мужчина тонет. Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

Также стало известно, что туристы вновь пробрались в "самый опасный заброшенный город" в мире. Он расположен в центре крупнейшего в Южном полушарии загрязненного участка, окруженного 50 000 гектарами "ядовитой земли". Именно поэтому город считается таким смертельно опасным и поэтому все дороги, ведущие к нему, перекрыты.