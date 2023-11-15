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Написав просте повідомлення: незнайомець врятував глуху жінку від трьох переслідувачів

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Фото: Pinterest | Ілюстративне фото

Чоловік повертався додому після приємного вечора з друзями й побачив дівчину, яка йшла по вагону з переляканим виглядом. Вона сіла поруч із ним і він швидко зрозумів, що група з трьох хлопців переслідує її.

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Одна нещасна жінка, яка їхала вночі додому потягом, опинилася в небезпечній ситуації. Її переслідували троє чоловіків. На щастя, їй на допомогу прийшов добрий незнайомець, який подбав про те, щоб вона дісталася дому в безпеці. Про цей моторошний випадок написав сам чоловік на популярному форумі Reddit.

Захисник розповів, що коли він повертався додому після приємного вечора з друзями, то побачив жінку, яка йшла вагоном із переляканим виглядом і сіла поруч із ним.

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Чоловік пояснив, що внизу поїзда приблизно за 10 кроків від них перебувала група з трьох молодиків, які, здавалося, постійно дивилися в бік дівчини, підходили й сідали поруч із ними.

"Вона підійшла і сіла поруч зі мною, а я закрив їй огляд від хлопців. Я дістав свій телефон і набрав "За вами стежать?", а вона відповіла, що ці троє хлопців переслідують її", — написав автор повідомлення на форумі.

З'ясувалося, що жінка глуха і намагалася додзвонитися до свого чоловіка, який теж глухий, але він не відповідав. Тоді чоловік запропонував їй зійти з поїзда і пройтися вулицею, щоб переконатися, що вона в безпеці, на що та погодилася.

Жінка зателефонувала за номером 999 BSL, який є службою екстреного відеозв'язку для глухих людей. Разом вони вирушили до найближчої поліцейської дільниці, яка була зачиненою, оскільки це було транспортне відділення.

Переслідувач, дівчина, глуха жінка, написав повідомлення, попросила допомоги, незнайомець спав жінку, троє переслідувачів Fullscreen
Ілюстративне фото
Фото: Shutterstock

Чоловік запропонував провести її до будинку, хоча у нього були свої побоювання з цього приводу.

"У глибині душі я подумав, що це може бути підстава, але вирішив, що нехай краще на мене накинуться, намагаючись допомогти жінці, ніж я залишу глуху пані одну, знаючи, що за нею стежать. Ми дісталися до її квартири цілими й неушкодженими, водночас весь час перевіряли, чи не стежать за нами. Вона була в жаху, помітно тремтіла, постійно озиралася через плече, постійно писала в телефоні. Я намагався зберігати спокій і вдавати, що знаю, куди йду", — написав він.

Після того як чоловік довів дівчину додому і відмовився від її пропозиції зайти у квартиру, він на зворотному шляху пройшов повз одного з трьох її переслідувачів. Він відчув себе "до біса наляканим". На щастя, другий чоловік не звернув на нього жодної уваги. Він закликав інших робити все можливе, щоб допомогти іншим людям у біді. Ця історія викликала безліч відгуків на цю тему.

"Це буквально розгнівало мене... Ви такий чудовий. Ви зробили для неї чудовий вчинок. Сподіваюся, у вас завжди є хтось, хто доглядає за вами", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що туристи знову пробралися в "найнебезпечніше покинуте місто" у світі. Воно розташоване в центрі найбільшої в Південній півкулі забрудненої ділянки, оточеної 50 000 гектарами "отруйної землі". Саме тому місто вважається таким смертельно небезпечним і тому всі дороги, що ведуть до нього, перекриті.