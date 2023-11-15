Написав просте повідомлення: незнайомець врятував глуху жінку від трьох переслідувачів

Чоловік повертався додому після приємного вечора з друзями й побачив дівчину, яка йшла по вагону з переляканим виглядом. Вона сіла поруч із ним і він швидко зрозумів, що група з трьох хлопців переслідує її.

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Одна нещасна жінка, яка їхала вночі додому потягом, опинилася в небезпечній ситуації. Її переслідували троє чоловіків. На щастя, їй на допомогу прийшов добрий незнайомець, який подбав про те, щоб вона дісталася дому в безпеці. Про цей моторошний випадок написав сам чоловік на популярному форумі Reddit.

Захисник розповів, що коли він повертався додому після приємного вечора з друзями, то побачив жінку, яка йшла вагоном із переляканим виглядом і сіла поруч із ним.

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Чоловік пояснив, що внизу поїзда приблизно за 10 кроків від них перебувала група з трьох молодиків, які, здавалося, постійно дивилися в бік дівчини, підходили й сідали поруч із ними.

"Вона підійшла і сіла поруч зі мною, а я закрив їй огляд від хлопців. Я дістав свій телефон і набрав "За вами стежать?", а вона відповіла, що ці троє хлопців переслідують її", — написав автор повідомлення на форумі.

З'ясувалося, що жінка глуха і намагалася додзвонитися до свого чоловіка, який теж глухий, але він не відповідав. Тоді чоловік запропонував їй зійти з поїзда і пройтися вулицею, щоб переконатися, що вона в безпеці, на що та погодилася.

Жінка зателефонувала за номером 999 BSL, який є службою екстреного відеозв'язку для глухих людей. Разом вони вирушили до найближчої поліцейської дільниці, яка була зачиненою, оскільки це було транспортне відділення.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Чоловік запропонував провести її до будинку, хоча у нього були свої побоювання з цього приводу.

"У глибині душі я подумав, що це може бути підстава, але вирішив, що нехай краще на мене накинуться, намагаючись допомогти жінці, ніж я залишу глуху пані одну, знаючи, що за нею стежать. Ми дісталися до її квартири цілими й неушкодженими, водночас весь час перевіряли, чи не стежать за нами. Вона була в жаху, помітно тремтіла, постійно озиралася через плече, постійно писала в телефоні. Я намагався зберігати спокій і вдавати, що знаю, куди йду", — написав він.

Після того як чоловік довів дівчину додому і відмовився від її пропозиції зайти у квартиру, він на зворотному шляху пройшов повз одного з трьох її переслідувачів. Він відчув себе "до біса наляканим". На щастя, другий чоловік не звернув на нього жодної уваги. Він закликав інших робити все можливе, щоб допомогти іншим людям у біді. Ця історія викликала безліч відгуків на цю тему.

"Це буквально розгнівало мене... Ви такий чудовий. Ви зробили для неї чудовий вчинок. Сподіваюся, у вас завжди є хтось, хто доглядає за вами", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що туристи знову пробралися в "найнебезпечніше покинуте місто" у світі. Воно розташоване в центрі найбільшої в Південній півкулі забрудненої ділянки, оточеної 50 000 гектарами "отруйної землі". Саме тому місто вважається таким смертельно небезпечним і тому всі дороги, що ведуть до нього, перекриті.