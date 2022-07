The Rolling Stones исполнили свой хит в Вене совместно с украинскими хорами (видео)

Хор мальчиков "Дзвоник" и девочек "Вогник" специально прибыли из Киева в Вену, чтобы стать частью перфоманса для демонстрации солидарности с Украиной.

Британская рок-группа The Rolling Stones исполнили песню You Can't Always Get What You Want вместе с двумя украинскими хорами. Об этом сообщает журнал Rolling Stones.

На концерте легендарной британской группы на стадионе Эрнста Хаппеля была исполнена песня с украинскими хористами. Песня You Can't Always Get What You Want — это хит The Rolling Stones, который появился на свет в 1969 году. Хор мальчиков "Дзвіночок" и девочек "Вогник" специально прибыли в Вену, чтобы исполнить песню.

Отмечается, что совместным выступлением британцы хотели показать свою солидарность с Украиной.

"Это особенный вечер для двух хоров и шанс всей жизни, который нельзя упустить. Я так рад, что мы провели здесь, в Вене, ночь, которая запомнится всем нам", — сказал хормейстер Рубен Толмачов.

Отмечается, что обычно You Can't Always Get What You Want исполняют в начале концертов, однако в этот раз ее исполнение артисты приберегли для песни на бис.

Напомним, 8 июля британская группа Coldplay исполнила песню Океана Ельзи "Обійми". При этом основную партию песни исполнил Ромарио Пунч — украинский уличный певец.

Ранее сообщалось, что Pink Floyd запустили специальную коллекцию одежды для помощи Украине. Средства пойдут на помощь украинцам.