Похорон зірки One Direction Ліама Пейна буде закритим для фанатів

На церемонії прощання будуть присутні тільки його родичі, друзі та колеги по групі One Direction.

Похорон Ліама Пейна відбудеться сьогодні на південному заході Великої Британії, і всі четверо його колишніх колег по групі One Direction віддадуть данину поваги на закритій церемонії. Численні фанати 31-річного виконавця на прощання не допускаються. Про це пише NBC news.

Похорон Ліама Пейна

Похорон Ліама Пейна відбувся в середу на південному сході Англії, в Бакінгемширі, трохи більше ніж за місяць після того, як зірка One Direction загинув, впавши з балкона готелю в столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Розтин показав, що в організмі 31-річного співака було виявлено сліди алкоголю, кокаїну і рецептурного антидепресанту, коли він упав із третього поверху 16 жовтня. У зв'язку з інцидентом було висунуто звинувачення трьом людям.

Ліам Пейн Фото: Скриншот

На початку цього місяця влада Аргентини видала його тіло, дозволивши переправити його назад до Великої Британії для поховання.

Церемонія буде закритою для публіки, на ній будуть присутні тільки його сім'я і найближчі друзі.

На приватній церемонії були присутні його колишні колеги по групі — Луї Томлінсон, Найл Горан, Зейн Малік і Гаррі Стайлс, а також дівчина Пейна на момент його смерті — Кейт Кессіді.

Гаррі Стайлс і Джеймс Корден на похоронах Ліама Пейна Фото: Getty Images

Очікувалося, що на похороні також буде присутня зірка Girls Aloud Шеріл, мати семирічного сина Пейна. Також був помічений Деміен Герлі, син актриси Ліз Герлі.

У короткій заяві після його смерті сім'я Ліама сказала: "Ми вбиті горем. Ліам назавжди залишиться в наших серцях, і ми будемо пам'ятати його за його добру, веселу і сміливу душу".

У спільній заяві його колеги по групі One Direction заявили, що вони "повністю спустошені. Згодом, коли всі зможуть, буде що сказати. Але зараз ми витратимо деякий час на те, щоб сумувати і пережити втрату нашого брата, якого ми дуже любили", — написали вони в Instagram.

Ліам Пейн домігся світової популярності з бойз-бендом, сформованим на британському шоу талантів "The X Factor" 2010 року.

Кліп One Direction — What Makes You Beautiful

Незважаючи на те, що група посіла лише третє місце в шоу, вона продала понад 70 мільйонів записів, а чотири її альбоми очолили чарт Billboard Hot 200.

Пейн також домігся успіху як сольний виконавець з такими треками, як Strip That Down і Bedroom Floor.

Нагадаємо, після смерті Ліама Пейна з'ясувалося, що він тероризував свою колишню дівчину.