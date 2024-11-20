Похороны звезды One Direction Лиама Пейна будут закрытыми для фанатов

На церемонии прощания будут присутствовать только его родственники, друзья и коллеги по группе One Direction.

Похороны Лиама Пейна состоятся сегодня на юго-западе Великобритании, и все четверо его бывших коллег по группе One Direction отдадут дань уважения на закрытой церемонии. Многочисленные фанаты 31-летнего исполнителя на прощание не допускаются. Об этом пишет NBC news.

Похороны Лиама Пейна

Похороны Лиама Пейна состоялись в среду на юго-востоке Англии, в Бакингемшире, спустя чуть больше месяца после того, как звезда One Direction погиб, упав с балкона отеля в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Вскрытие показало, что в организме 31-летнего певца были обнаружены следы алкоголя, кокаина и рецептурного антидепрессанта, когда он упал с третьего этажа 16 октября. В связи с инцидентом были предъявлены обвинения трем людям.

Лиам Пейн Фото: Скриншот

В начале этого месяца власти Аргентины выдали его тело, разрешив переправить его обратно в Великобританию для захоронения.

Церемония будет закрытой для публики, на ней будут присутствовать только его семья и самые близкие друзья.

На частной церемонии присутствовали его бывшие коллеги по группе — Луи Томлинсон, Найл Хоран, Зейн Малик и Гарри Стайлс, а также девушка Пейна на момент его смерти — Кейт Кэссиди.

Гарри Стайлс и Джеймс Корден на похоронах Лиама Пейна Фото: Getty Images

Ожидалось, что на похоронах также будет присутствовать звезда Girls Aloud Шерил, мать семилетнего сына Пейна. Также был замечен Дэмиен Херли, сын актрисы Лиз Херли.

В коротком заявлении после его смерти семья Лиама сказала: "Мы убиты горем. Лиам навсегда останется в наших сердцах, и мы будем помнить его за его добрую, веселую и смелую душу".

В совместном заявлении его коллеги по группе One Direction заявили, что они "полностью опустошены. Со временем, когда все смогут, будет что сказать. Но сейчас мы потратим некоторое время на то, чтобы скорбеть и пережить потерю нашего брата, которого мы очень любили", — написали они в Instagram.

Лиам Пейн добился мировой известности с бойз-бендом, сформированным на британском шоу талантов "The X Factor" в 2010 году.

Клип One Direction - What Makes You Beautiful

Несмотря на то, что группа заняла лишь третье место в шоу, она продала более 70 миллионов записей, а четыре ее альбома возглавили чарт Billboard Hot 200.

Пейн также добился успеха как сольный исполнитель с такими треками, как Strip That Down и Bedroom Floor.

Напомним, после смерти Лиама Пейна выяснилось, что он терроризировал свою бывшую девушку.