"Не знаю, чи готовий убивати". Макс Барських розповів Rolling Stone, як врятував свою сім'ю з Херсона

Під час спілкування з журналістами український співак розповів, що дорогою з міста бачили російську військову техніку та перестрілки. І додав, що на третій день за кермом відчував, ніби перебуває в наркотичному сп'янінні через сильну втому.

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Український попспівак Макс Барських повідомив, як служить у ЗСУ зв'язківцем, як вивіз під обстрілами свою сім'ю з Херсона, як освоює зброю і в якому випадку здатний вбити людину — в інтерв'ю всесвітньо відомому американському журналу Rolling Stone.

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Популярний український попвиконавець Макс Барських, який вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, поділився історією евакуації своєї сім'ї з Херсона. За його словами, він не спав понад два дні поспіль.

"Я вирішив зібрати всіх членів своєї сім'ї і відправити їх за кордон. А дорогою ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Безумство. Це було схоже на якийсь бісовий фільм", — розповів Барських американському виданню.

Співак додав, що на третій день за кермом відчував, ніби перебуває у наркотичному сп'янінні через сильну втому.

"Ми живемо в 21 столітті, і ніхто не вірив, що це станеться. Через кілька днів після 24 лютого [коли вторглися росіяни] я вирішив поговорити зі своєю російською аудиторією через соціальні мережі та поділитися всім, що відбувається. 100-відсоткова правда, все моїми очима. І я почав отримувати багато ненависних коментарів, повідомлень від колись улюблених фанатів. "Так що з цього моменту, з 24 лютого, Росії для мене більше не існує", — розповів співак.

На запитання журналу чи Макс очікував, що український опір російському вторгненню буде таким сильним, він відповів: "Українці ніколи не будуть рабами. Я вірив, що ми чинитимемо опір... Ми думали, що з ними буде важко боротися, а потім бачимо, що знищуємо їхню військову техніку. Тому я вірю і точно знаю, що Україна переможе".

Чесною і цікавою була відповідь зірки на запитання, чи вміє він поводитися зі зброєю: "Я, напевно, на 70 відсотків тільки тренуюсь зараз це робити. Звичайно, я не знаю, чи готовий я когось убити. Тому що я духовна людина. Але якщо це заради захисту моєї родини, мого народу, я зроблю це", — сказав Барських.

Що це за журнал Rolling Stone?

Rolling Stone (з англ. — "перекоти-поле"; букв. — "камінь, що котиться") — найбільший американський журнал, присвячений музиці і попкультурі. Був заснований у Сан-Франциско у 1967 році. Виходить двічі на місяць. Наклад видання — близько півтора мільйона екземплярів. Давали йому інтерв'ю та потрапляли на обкладинку найвідоміші рок та попзірки "Бітлз", Джон Леннон, Елтон Джон та інші.

Макс Барських — перший український артист, який потрапив на його сторінки.

Нагадаємо, як Макс Барських прокоментував чутки про те, що він втік із України.