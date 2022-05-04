"Не знаю, готов ли убивать". Макс Барских рассказал Rolling Stone, как спас свою семью из Херсона

Во время общения с журналистами украинский певец рассказал, что по дороге из города видели российскую военную технику и перестрелки. И добавил, что на третий день за рулем чувствовал, будто находится в наркотическом опьянении из-за сильной усталости.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский поп-певец Макс Барских сообщил, как служит в ВСУ связистом, как вывез под обстрелами свою семью из Херсона, как осваивает оружие и в каком случае способен убить человека – в интервью всемирно известному американскому журналу Rolling Stone.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Популярный украинский поп-исполнитель Макс Барских, вступивший в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, поделился историей эвакуации своей семьи из Херсона. По его словам, он не спал более двух дней подряд.

"Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелок. Безумие. Это было похоже на какой-то чертов фильм", – рассказал Барских американскому изданию.

Певец добавил, что на третий день за рулем чувствовал, будто находится в наркотическом опьянении из-за сильной усталости.

"Мы живем в 21 веке, и никто не верил, что это произойдет. Через несколько дней после 24 февраля [когда вторглись русские] я решил поговорить со своей российской аудиторией через социальные сети и поделиться всем, что происходит. 100-процентная правда, все моими глазами. И я начал получать много ненавистных комментариев, сообщений от когда-то любимых фанатов. Так что с этого момента, с 24 февраля, России для меня больше не существует" – поведал певец.

На вопрос журнала ожидал ли Макс, что украинское сопротивление российскому вторжению будет таким сильным, он ответил: "Украинцы никогда не будут рабами. Я верил, что мы будем сопротивляться…Мы думали, что с ними будет трудно бороться, а потом видим, что уничтожаем их военную технику. Поэтому я верю и точно знаю, что Украина победит".

Честным и интересным был ответ звезды на вопрос умеет ли он обращаться с оружием? "Я, наверное, на 70 процентов только тренируюсь сейчас это делать. Конечно, я не знаю, готов ли я кого-то убить. Потому что я духовный человек. Но если это ради защиты моей семьи, моего народа, я сделаю это", — сказал Барских.

Что за журнал Rolling Stone?

Rolling Stone (с англ. — "перекати-поле"; букв. — "катящийся камень") — крупнейший американский журнал, посвященный музыке и поп-культуре. Был основан в Сан-Франциско в 1967 году . Выходит два раза в месяц. Тираж издания — около полутора миллионов экземпляров. Давали ему интервью и попадали на обложку самые известные рок и поп-звезды "Битлз", Джон Леннон, Элтон Джон и др.

Макс Барских первый украинский артист, попавший на его страницы.

Напомним, как Макс Барских прокомментировал слухи о том, что он сбежал из Украины.