Дженнифер Лопес в откровенных нарядах и с новой прической появилась на страницах глянца

Актриса примерила на себя несколько образов, которые сложно назвать скромными.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая сейчас занята промо-кампанией своего нового фильма "Первый встречный", стала лицом мартовского номера журнала Rolling Stone, появившись на его страницах в стильных и предельно откровенных образах, а также с новой прической.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Джей Ло позирует в наряде от Balmain. Цельный ансамбль включает в себя глубокий V-образный вырез, который доходит до пупка. Блейзер имеет острые подплечники, короткие лацканы и боковые вырезы на талии, дополняющие глубокий вырез. Образ она дополнила часами, браслетом-манжетой и серьгами-кольцами. На ее ногах – черные туфли на платформе и высоком каблуке.

Привлекает внимание и прическа знаменитости. Вместо привычных длинных локонов она предстала со стрижкой боб. Именно с такой прической можно будет увидеть ее героиню в фильме. Скорее всего, это парик, но стоит отметить, что подобный стиль – очень к лицу Дженнифер.

На другом фото Лопес позирует в белом сетчатом наряде. Комбинезон состоял из "рваного" верха и прозрачного низа. Свой образ она дополнила металлическими туфлями-лодочками.

Третий образ знаменитости это телесное боди с длинными рукавами, прозрачная шаль, накинутая поверх него и прозрачные туфли-лодочки с острым носком и тонким каблуком.

В интервью для журнала Лопес рассказала о том, как она "нарушила все правила, чтобы добраться до вершины". Она призналась, что ее девизом всегда было "f-k it". Певица много поведала о своем пути на вершину карьеры, а вот о возрожденном романе с Беном Аффлеком предпочла не распространяться. Тем более, что не так давно все карты она раскрыла изданию People.

"Я не буду об этом говорить. Мы оба выросли. Мы такие же, и мы разные. И это приятно", – ответила она на все вопросы журналиста о своей личной жизни.

Напомним, недавно Джей Ло призналась, что сейчас переживает очень непростой период в отношении со своими детьми, близнецами Эммой и Максимилианом, которым 22 февраля исполнится по 14 лет. По ее словам, она почувствовала на себе все "прелести" подросткового переходного периода. Певица мечтает, чтобы этот процесс завершился поскорее, и ее дети снова стали "сами собой".