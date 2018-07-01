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В список наследия ЮНЕСКО внесли три новых объекта

В список наследия ЮНЕСКО внесли три новых объекта
Фото из открытых источников

В список попали культурные памятники из Кении, Омана и Саудовской Аравии

01.07.18 31
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Три новых объекта из Кении, Омана и Саудовской Аравии внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом в субботу, 30 июня, сообщает Радио Свобода.

Данное решение 29 июня одобрил Комитет всемирного наследия.

В перечень попали:

Археологический объект Тхимлич Охинга (Кения) - расположен к северо-востоку от города Мигори в районе озера Виктория; является укрепленной каменной постройкой, построенной методом сухой кладки, вероятно, в XVI веке н. э.

В ЮНЕСКО отмечают, что это - выдающийся пример строительства методом сухой каменной кладки.

Древний город Калхат (Оман). Объект расположен на восточном побережье Омана, город Калхат. Древний город Калхат является уникальным археологическим свидетельством торговли между жителями восточного побережья Аравийского полуострова, Восточной Африки, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.

Оазис Аль-Ахса, меняющийся культурный ландшафт (Саудовская Аравия) - это объект, расположенный в восточной части Аравийского полуострова. Он состоит из садов, каналов, источников, дренажного озера, исторических зданий. Оазис Аль-Ахса - самый большой оазис в мире, в котором насчитывается 2,5 миллиона пальм.

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