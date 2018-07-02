Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео "Воспламеняющую взглядом" Стивена Кинга экранизируют

Видео "Воспламеняющую взглядом" Стивена Кинга экранизируют

<span class="label red">Видео</span> "Воспламеняющую взглядом" Стивена Кинга экранизируют
Фото: YouTube

Роман рассказывает о девочке-пирокинетике, которую правительство хочет использовать как оружие

02.07.18 17
000

Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter).

Об этом сообщает Filmstarts.

Продюсерами картины выступят Джейсон Блум, Акива Голдсман и Марта де Лоренти. "Воспламеняющая взглядом" станет первым студийным фильмом для Акина.

Акин известен по картинам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. Он является обладателем "Золотого медведя" за фильм "Головой о стену". 

Отметим, оригинальный роман Стивена Кинга, написанный в 1980 году, рассказывает о девочке-пирокинетике, которую правительство хочет использовать как оружие. Первая экранизация истории вышла в 1984-м.

Напомним, Стивен Кинг призвал освободить Сенцова. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Карловых Варах стартует кинофестивальВ Киеве покажут раритетные немые фильмыСпин-оффы Звездных войн под угрозой
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4293
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58365
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6029
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8163
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22463
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12862
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3024
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19073
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3871
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8841
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 2102 / 2477
  2. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1812 / 1945
  3. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 1750 / 2031
  4. На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира 1496 / 1797
  5. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1281 / 107
  6. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 1129 / 1326
  7. Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх 1054 / 1241
  8. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 955 / 9682
  9. Побег века: самый известный французский преступник сбежал из тюрьмы на вертолете 864 / 1014
  10. Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе 831 / 994
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 12 / 2477
  2. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 6 / 1326
  3. В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников 4 / 158
  4. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 4 / 1945
  5. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 4 / 2031
  6. Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе 3 / 994
  7. ВМС Украины пополнились четырьмя новыми артиллерийскими катерами 3 / 951
  8. НБУ вводит плату за выдачу разменных монет 3 / 1205
  9. Игра на продвижение. Как правильно развивать бизнес в социальных сетях 3 / 466
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2261
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.