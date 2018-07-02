Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter).
Об этом сообщает Filmstarts.
Продюсерами картины выступят Джейсон Блум, Акива Голдсман и Марта де Лоренти. "Воспламеняющая взглядом" станет первым студийным фильмом для Акина.
Акин известен по картинам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. Он является обладателем "Золотого медведя" за фильм "Головой о стену".
Отметим, оригинальный роман Стивена Кинга, написанный в 1980 году, рассказывает о девочке-пирокинетике, которую правительство хочет использовать как оружие. Первая экранизация истории вышла в 1984-м.
Напомним, Стивен Кинг призвал освободить Сенцова.