Семь композиций популярного американского рэпера Дрейка из нового альбома Scorpion пробились в первую десятку рейтинга Billboard Hot 100.

Об этом сообщает Billboard.

Кроме того песня Дрейка Nice for What из этого альбома четыре раза подряд поднималась на первую строчку чарта. Такого успеха не было еще ни у одной другой композиции.

Также в первую десятку пробились хиты рэпера Nonstop, God's Plan, In My Feelings, I’m Upset, Emotionless и Don’t Matter To Me.

Дрейку не удалось занять своими песнями первые пять строчек в этом хит-параде. В свою очередь, хиты The Beatles в свое время полностью заняли топ-5 в данном рейтинге.

Артист сообщил на своей странице в социальной сети, что этот альбом собрал миллиард прослушиваний за первую неделю с момента релиза. Это также является рекордом в музыкальной индустрии.

