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Главная » Стиль жизни » Культура » Лайма Вайкуле оказалось в одном "досье" с Макаревичем и Ефремовым

Лайма Вайкуле оказалось в одном "досье" с Макаревичем и Ефремовым

Лайма Вайкуле оказалось в одном "досье" с Макаревичем и Ефремовым
Фото: ProUA.com.ua

Певица считает, что нельзя трогать детей и артистов. "Они неадекватно все воспринимают..."

12.08.18 405
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В так называемой Общественной палате оккупированного Крыма призвали певицу Лайму Вайкуле не рассматривать ситуацию с полуостровом "через кошелек", отметив, что творчество "не измеряется в серебряниках".

Такое заявление сделал глава ОП республики Григорий Йоффе в воскресенье, 12 августа,  - пишут Известия.

Ранее в этот же день слова певицы о том, что она не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили, прокомментировал ее директор Алексей Яковлев. По его словам, заявления артистки "каждый воспринимает в меру своей испорченности".

"Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо. Лайма Вайкуле в ближайшее время по решению нашей мониторинговой группы будет включена в "крымское досье", — сказал Йоффе.

Отметим, в середине июля Общественная палата Крыма сформировала список политических, общественных и культурных деятелей, которые не признают выбор крымчан, сделанный в ходе референдума весной 2014 года. Также туда попали те, кто пытается своими заявлениями разжечь вражду на полуострове и угрожает террористическими атаками на территории республики.

Из деятелей культуры в досье вошли кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая.

Отметим, в своем нашумевшем заявлении, Вайкуле высказалась в поддержку артистов, которых украинские власти внесли в черные списки. "И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит", — сказала она.

Напомним, Омелян заявил, что Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань.

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