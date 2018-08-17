Журнал Vogue назвал самые красивые руки в Голливуде

Американское издание Vogue утверждает, что руки певицы Мадонны до сих пор остаются самыми красивыми в Голливуде, сообщает сайт издания.
По данным издания, артистка всегда вела активный образ жизни и много тренировалась с личным тренером Робертом Парром. Однако беременность изменила ее подход к спорту.
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"Больше никакого железа, никаких ступенек и никакой беговой дорожки. Я свободна. Я свободна от зала", - объявила она 20 лет назад. С тех пор она заменила все упражнения на занятия йогой, которые посещала 6 дней в неделю.
Через четыре года Мадонна возобновила тренировки со звездным тренером Трейси Андерсон, которую ей порекомендовала актриса Гвинет Пэлтроу. В результате, несмотря на свой 60-летний возраст, Мадонна имеет стройное тело и мускулистые руки.