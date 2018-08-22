Назван самый высокооплачиваемый актер в мире

Артист также заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila

Известный американский актер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes.



Список опубликован на сайте журнала в среду, 22 августа.



Отмечается, что Клуни также заработал на продаже своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой актер стал богаче на $233 млн.

Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон. На третьем месте оказался Роберт Дауни-младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине "Мстители: Война бесконечности".

К слову, в прошлом году Джордж Клуни объявил, что уходит из кино.

Ранее американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис 2018 года.