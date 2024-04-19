Защищать справедливость: Джордж и Амаль Клуни рассказали о своей работе

Супруги основали свой Фонд Клуни в конце 2016 года, чтобы "защищать справедливость в залах судов, классах и общинах по всему миру". Актер считает, что они идеально подходят для этой работы.

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62-летний голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль, 46, появились на Всемирном форуме Skoll в Оксфорде, Англия, чтобы обсудить работу своего Фонда Клуни за справедливость. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Супруги основали организацию в конце 2016 года, чтобы "защищать справедливость в залах судов, классах и общинах по всему миру".

Джордж считает, что его жена и их команда идеально подходят для этой работы, поскольку они имели на это терпение.

"Мы переживаем время, когда мы имеем больше насильственных конфликтов, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Два миллиарда человек, четверть населения мира, переживают насильственные конфликты, и мы видим женщин и детей все чаще на передовой", — отметила британская юрист Амаль Клуни.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Супруга Джорджа Клуни подчеркнула, что многие конфликты происходят не только за границей, но и ближе к дому. К тому же, организация звездной четы обращает внимание на решение Верховного суда, планирующего запретить аборты в штате Аризона.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году в Венеции. Они воспитывают двух общих детей — близнецов Эллу и Александра.

Напомним, что Джордж Клуни подарил жене на 46-летие.

Также Фокус писал о секрете крепкого брака Джорджа и Амаль Клуни.