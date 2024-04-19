Захищати справедливість: Джордж та Амаль Клуні розповіли про свою роботу

Подружжя заснувало свій Фонд Клуні наприкінці 2016 року, щоб "захищати справедливість у залах судів, класах і громадах по всьому світу". Актор вважає, що вони ідеально підходять для цієї роботи.

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62-річний голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль, 46, зʼявилися на Всесвітньому форумі Skoll в Оксфорді, Англія, щоб обговорити роботу свого Фонду Клуні за справедливість. Про це пише The Hollywood Reporter.

Подружжя заснувало організацію наприкінці 2016 року, щоб "захищати справедливість у залах судів, класах і громадах по всьому світу".

Джордж вважає, що його дружина та їхня команда ідеально підходять для цієї роботи, оскільки вони мали на це терпіння.

"Ми переживаємо час, коли ми маємо більше насильницьких конфліктів, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Два мільярди людей, чверть населення світу, переживають насильницькі конфлікти, і ми бачимо жінок і дітей все частіше на передовій", — зазначила британська юристка Амаль Клуні.

Амаль та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Дружина Джорджа Клуні підкреслила, що багато конфліктів відбуваються не тільки за кордоном, але й ближче до дому. До того ж, організація зіркового подружжя звертає увагу на рішення Верховного суду, що планує заборонити аборти в штаті Арізона.

Амаль та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Джордж та Амаль Клуні одружилися у 2014 році у Венеції. Вони виховують двох спільних дітей — близнюків Еллу та Олександра.

Нагадаємо, що Джордж Клуні подарував дружині на 46-річчя.

Також Фокус писав про секрет міцного шлюбу Джорджа та Амаль Клуні.