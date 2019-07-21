Одесский кинофестиваль в этом году проходил с 12 по 20 июля. Зрители смогли увидеть около 100 фильмов из 40 стран мира

Вчера вечером, 20 июля, стали известны победители 10-го Одесского международного кинофестиваля.

Всего в конкурсе принимали участие пять полнометражных лент и 10 короткометражек.

Гран-при ОМКФ получили сразу два фильма: "Домой" Наримана Алиева и "А потом мы танцевали" грузинского режиссера Левана Акина. По регламенту конкурса, победителей в этой категории выбирали путем зрительского голосования.

Специальную награду Национального конкурса получил Андрей Лидаговский за роль в киноленте "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

А фильмом закрытия юбилейного ОМКФ стала лента "Бог существует, ее имя – Петруния", которая также участвовала в основном конкурсе 69-го Берлинского кинофестиваля.

Статуэтку "Золотой Дюк" в номинации лучший полнометражный фильм получил Вадим Ильков за ленту "Папа – мамин брат".

Одесский кинофестиваль в этом году проходил с 12 по 20 июля. Зрители смогли увидеть около 100 фильмов из 40 стран мира.

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