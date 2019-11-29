Юбилейный концерт Джамалы, американский "разрыв" и финальные распродажи. 5 событий выходных в Киеве
Традиционная подборка событий на выходные от Фокуса – уже здесь
Кино. "Осторожно, разрыв!"
В киноклубе Polotno в Urban Space 500 покажут фильм "Обережно, провалля!" ("Осторожно, разрыв!", Minding the Gap) – документалку американского режиссера Бинга Лу, получившую в прошлом году приз Санденса как "фильм-прорыв в кинопроизводстве" в секции документального кино, а также номинированную на "Оскар".
Это история Бинга Лу и его друзей, выросших в депрессивном индустриальном городке в американской глубинке – в сердце "ржавого пояса" США, где процветает безработица, нищета и домашнее насилие. У молодежи там выбор один: либо уехать, либо смириться с реалиями. Но трое школьных друзей находят отдушину в скейтбординге, и это помогает им спастись и найти окно в другой мир.
После показа фильма состоится обсуждение фильма со зрителями и дискуссия о проблеме домашнего насилия – фокусной теме фильма – с приглашенными экспертами.
Фильм идет на английском языке с украинскими субтитрами.
Когда: воскресенье, 1 декабря, начало в 19.00.
Где: Urban Space 500, ул. Б .Гринченко, 9
Цена: вход свободный при условии предварительной регистрации. Ссылка на форму регистрации – http://bit.ly/polotno-minding-the-gap.
Обновленный Национальный музей
В Национальном художественном музее представят обновленную постоянную экспозицию ХХ века. В последний раз экспозицию Нацмузея обновляли летом 2013 года – тогда в нее добавили больше работ украинских авангардистов и периода 1960-х.
Сейчас же настало время нового апдейта – особое внимание в рамках совместного с кинофотоархивом им. Пшеничного проекта "Модернизм в Украине" будет уделено первой трети ХХ века. Это время стало поворотным для развития искусства всего столетия: именно тогда зарождались новые тенденции и стили, появлялись художественные группы и движения, определившие впоследствии вектор развития визуального искусства.
Многие из работ, которые попали в обновленную музейную экспозицию, будут показаны впервые за годы украинской независимости: это и работы таких знаковых мастеров как Михаил Бойчук и Анатоль Петрицкий, и недавно отреставрированное полотно "Пилярі" Александра Богомазова" (о трехлетней кропотливой "спецоперации" по его восстановлению "Фокус" уже писал).
Одновременно с обновленной экспозицией музей представит отремонтированные световые окна, предусмотренные оригинальным архитектурным планом здания. Одним словом – все, чтобы зрителю было еще комфортнее в музее.
Где: ул. Грушевского, 6
Когда: с 29 ноября
Цена: взрослый билет – 40 грн, льготный – 20 грн
Музыка. Сольный концерт Джамалы в Октябрьском дворце
Если душа просит музыки – можно отправиться субботним вечером на концерт. Например, на юбилейный сольник победительницы "Евровидения"-2016 Джамалы.
Артистка представит новую программу, а заодно отметит 10 лет на сцене (оказывается, ровно 10 лет назад она прогремела на конкурсе "Новая волна", с чего и началась ее карьера).
Где: МЦКИ Октябрьский, Аллея героев Небесной сотни, 1
Когда: суббота, 30 ноября, в 19.00
Цена: билеты – от 250 грн
Необычный концерт. Музыка барокко в музее Ханенко
Если хочется музыкальных изысков, а не массовых поп-концертов, то можно сделать себе приятное и сходить на концерт барочной музыки (если еще несколько лет назад подобных мероприятий на регулярной основе в Киеве почти не было, то сегодня, помимо концертов есть даже барочная опера). Пойти в это воскресенье за барокко предлагаем не куда-нибудь, а в музей им. Ханенко: концерт в музейной экспозиции – это всегда особенная атмосфера.
В программе вечера – произведения Баха, Кригера, Строцци и Бонончини.
Где: ул. Терещенковская, 15-17.
Когда: воскресенье, 1 декабря, 17.00
Цена: билеты 130-200грн
Ярмарка. Всі Свої. Черный маркет
"Черная пятница" продолжает будоражить умы покупателей уже не одну неделю, и вот, наконец, её кульминация – последние выходные скидок. Если вы просто не можете это пропустить, то и отлично – не пропускайте.
"Чернопятничный" маркет от "Всі Свої" обещает стать особенным не только из-за скидок, но и потому, что там будут представлены сразу все направления товаров: это отличная возможность купить собаку скидками одежду, обувь, аксессуары, предметы декора, товары для дома и даже еду и напитки.
Где: Д12, ул. Десятинная, 12
Когда: 30 ноября - 1 декабря
Цена: вход бесплатный