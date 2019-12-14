"Мисс мира" стала представительница Ямайки. Украинка не попала в ТОП-20
2019-12-14 22:53:30
Девушке вручили корону в выставочном центре ExCeL в Лондоне
Победительницей "Мисс Мира-2019" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх, которая представляет Ямайку.
Об этом сообщает Facebook конкурса.
Девушке вручили корону в выставочном центре ExCeL в Лондоне. Она обошла 89 других участниц конкурса.
"Мисс Мира 2019 года – Тони-Энн Сингх из Ямайки, на втором месте – Франция, 3-е место: – Индия", – сказано в сообщении.
Второе место в конкурсе заняла девушка из Франции Офели Мезино.
Третье место досталось индианке Суман Рао.
К интернет-голосованию и по телефону просоеденились около 100 миллионов человек, а трансляцию финала конкурса посмотрели более 900 миллионов зрителей в 140 странах мира.
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша провалила конкурс, не войдя в ТОП-20.
Впервые конкурс красоты "Мисс мира" прошел в 1951 году, он считается одним из старейших. В 2020 году корону вручат в 70-й раз.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экстрасенс предсказывала победу украинки Маргариты Паши на конкурсе "Мисс Мира"
- Обладательницей титула "Мисс мира-2018" стала участница из Мексики Ванесса де Леон.