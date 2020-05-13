Лучи в небо: в Украине прошла акция "стоп культурный карантин"

Эффектное мероприятие прошло по всем городам Украины

Во вторник, 12 мая, возле Арки Дружбы Народов и еще в 11 локациях Киева в небо направили пучки света. Подобное зрелище, хоть и менее масштабное, можно было наблюдать во многих городах Украины. Все это в рамках акции под названием "Стоп культурный карантин", об этом пишет инициатор акции музыкальный форум Kyiv Music Days.

К акции присоединились работники культурной сферы по всей Украине. Суть послания – "Мы не немые, но нас не слышат. Если нас не слышат, нас увидят". На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо. В Киеве эти лучи можно увидеть из разных уголков города.

Акция стартовала в 22:00 12 мая. Ивент был создан для поддержки работников индустрии культуры, которые остались без работы в условиях карантина. При этом они также остались без поддержки со стороны государства.

В Киеве были задействованы 12 площадок, среди которых Арка Дружбы Народов, Почтовая площадь и другие.

Акция в Киеве

Участники акции разместили посты в соцсетях, в которых отметили, что "когда правительства других стран спасают свои экономики путем поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапные выхода из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, украинское правительство еще только разрабатывает программы преодоления кризиса. При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении, будто ее и не существует. А в ней занято около 250 тысяч людей". Работники сферы культуры и развлечений считают, что у правительства не существует сценария выхода из кризиса для артистов, актеров, музыкантов, балетмейстера, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов и прочих причастных.

Акция в Полтаве

Акция во Львове

Представители сферы развлечений, выступившие в поддержку культурной акции, подчеркивают, что не требуют от правительства немедленного открытия всех концертных площадок страны. В то же время участники рынка хотят понимать свои перспективы и наладить хоть какой-то диалог с властью. Если правительство предлагает возобновить работу кинотеатров в рамках третьего этапа, то аналогичные правила могли бы действовать и для концертной деятельности, рассказала Лидия Клов, исполнительный директор концертного агентства Pop Corn . “Чем кинотеатр отличается от любого концертного зала со стульями? Если пляжному клубу будет разрешено принимать посетителей и подавать им еду и напитки, то почему на безопасном расстоянии не сможет выступать артист в том же клубе?” – говорит директор агентства.

Сергей Дудник из Первого концертного агентства сообщил Фокусу, что из-за карантина перенесли 42 концерта по всей Украине. “Анонсы многих туров и концертов также перенесены с осени 2020-го на следующий год. Мы потеряли сотни тысяч гривен”, – уточнил он. А Тарас Тополя, лидер группы “Антитіла”, рассказал Фокусу, что музыкальный коллектив вынужден был перенести более 25 выступлений в рамках тура Hello на осень и даже на следующий год. Однако коллектив надеется отыграть концерты в июне.

На 2021 год в Украине переносят не только концерты, но и крупные культурные мероприятия. Так, стало известно, что в этом году не состоится Международный фестиваль “Книжный Арсенал”. Изначально его проведение было запланировано на 20–24 мая. После начала карантина организаторы сообщили, что фестиваль пройдет в августе, но теперь и вовсе перенесли его на год.

"Дайте нам возможность работать, поговорите с нами как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", - требуют участники акции.

Как ранее писал Фокус:

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