Александр Пикалов из "Квартала 95": онлайн-концерт — это как читать книги в туалете

Коронавирус и карантин резко изменили жизнь огромному количеству украинцев самых разных профессий. Одной из наиболее пострадавших стала сфера развлечений. Как борьба с пандемией отразилась на жизни артистов, Фокус расспросил Александра Пикалова, автора и актера студии "Квартал 95", художественного руководителя "Женского Квартала"

Как изменилась ваша творческая активность с прекращением гастролей?

– В связи с коронавирусом я еще больше начал любить свою актерскую профессию и еще больше стал ценить своего зрителя. Для сравнения, в лучшие годы в нашем графике бывало от 20 до 25 концертов в месяц. Желание работать за время карантина развилось невероятно. Как актер, я, разумеется, хочу вернуться в прежний режим. И хочу, чтобы все заболевшие выздоровели. Если бы я мог, я бы сам придумал вакцину к этому вирусу.

Думаю, многие артисты согласятся со мной, что онлайн-трансляциями невозможно заменить живое общение со зрителями. Мы любим нашу работу не только тогда, когда выходим на сцену, но и когда только готовимся к выступлению. Вот этого во время карантина не хватало больше всего. Так что Интернет пока не зашел в мою жизнь настолько глубоко, как у айтишников.

Кто из вашей рабочей команды больше всего пострадал от карантина, кто, напротив, более востребован? Много ли сотрудников пришлось отправить в отпуск за свой счет?

– Пострадал весь обслуживающий персонал (в хорошем смысле этого слова), который работал над нашими телевизионными проектами. А что делать, если нечего делать? Нет зрителей – и мы все без работы. Как актер, я тоже эти пять месяцев был без работы, не видел зрителей. Те единичные выходы в масках на улицу – не в счет.

Очень много людей перебирается в Интернет, и с некоторыми мы, может, будем меньше видеться. Честно говоря, мне грустно от этой неизбежности. За время карантина некоторые артисты придумали формат онлайн-концертов, и это в принципе неплохо. Но для меня это экстрим. Напоминает какую-то экзотическую кухню: раз в месяц можно, но не каждый же день!

Как складываются на карантине отношения с близкими людьми?

– Признаюсь, я не был в полной, в классическом понимании этого слова, самоизоляции. Ведь в "Квартале" я не только актер, но еще и автор. И мы продолжали работать каждый день, хоть и удаленно. А из-за того, что наше общение с коллегами проходило через zoom, наш общий кабинет освободился, и там я, собственно, и провел весь карантин. Так что офис стал практически моим вторым домом, где я мог себе многое позволить. Например, курить прямо в кабинете мои любимые сигары (улыбается).

Карантин как-то изменил ваши взгляды? Ведь, по сути, мы все оказались в одинаковом положении перед общей опасностью, перед коронавирусом все равны. Вы другим человеком выйдете из карантина или все будет как прежде?

– Я не согласен с тем, что все мы оказались в одинаковом положении. Я знаю многих состоятельных людей, которые поначалу орали, что карантин – это ерунда, а потом чуть ли не создавали личные палаты со всем оборудованием на территории своего особняка. И в то же время обычные люди по многим причинам не могли получить нужную оперативную помощь. Так что, увы, но социальный финансовый барьер никуда не исчез.

В связи с коронавирусом я еще больше начал любить свою актерскую профессию. И еще больше стал ценить своего зрителя

Конкретно меня карантин не сильно изменил. Мне как не нравилось особо общаться в интернете, так и не нравится (улыбается). Больше всего удовольствия от этой ситуации, мне кажется, получили социофобы, а я – не из их числа.

Какие новые формы творческой деятельности освоили во время карантина и что из этого останется с вами в офлайне?

– Всегда в выигрыше творческие единицы, у которых быстрая реакция "на злобу дня". Да, иногда это простенькие работы, которые не тянут на шедевры. Но в данном случае главное — оперативность. Мы тоже не сидели сложа руки. Были написаны два концерта – "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала". Кроме того, в рамках "Женского Квартала" мы подготовили два новых проекта – вокальный и театральный. Так что, поверьте, нам будет чем удивить наших зрителей.

Станет ли онлайн полноценной составляющей программы культурных площадок и проектов даже после карантина? Ведь в нем есть финансово-географическая доступность: за сетевой билет могут заплатить люди из любой страны.

– Уходить в онлайн пора давно. Но опять же: живой концерт никогда не заменит онлайн-трансляцию, которую можно посмотреть даже по дороге домой в метро. Но для меня это уже не концерт. Это как читать книги в туалете. Продукт, создаваемый для интернета, гораздо дешевле, чем тот, который делают в первую очередь для телевизионного зрителя. Кроме того, у нас в компании любой кипиш всегда поддерживается. Если у кого-то из актеров или авторов появится инициатива снять ролик, а то и собственную программу для YouTube, то почему бы и нет?