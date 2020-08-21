О чём думают женщины. Что посмотреть на кинофестивале "Молодость"

  • Константин Рылев
О чём думают женщины. Что посмотреть на кинофестивале "Молодость"

Скриншот из фильма

Международный украинский кинофестиваль "Молодость" на своё 50-летие принял смелое решение — проходить в режиме офлайн. Это первый национальный кинофорум, который пройдет в таком формате во время карантина. Но для тех, кто опасается публичных просмотров, фильмы выложат на специальную сетевую платформу одновременно с первым показом в кинотеатре, и посмотреть их можно будет до конца фестиваля. Фокус рассказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание.

Форум пройдёт с 22 по 30 августа, где можно увидеть 150 фильмов на трёх локациях: в кинотеатре «Жовтень», Доме кино и под аркой Дружбы народов. Картины представлены в 17 программах: «Студенческий конкурс», «Короткометражный конкурс», «Полнометражный конкурс», «Фестиваль фестивалей», «Скандинавская панорама», «Швейцарский акцент», «Специальные события» и др.

Несмотря на почтенный возраст, «Молодость» была задумана как фестиваль дебютов. За полвека здесь стартовали многие будущие корифеи кинематографа: Том Тыквер, Дэнни Бойл, Алексей Балабанов, Франсуа Озон.

фото, Андрей Халпахчи, генеральный директор фестиваля Молодость

«Заявок на фестиваль пришло 200 тыс. Мы отобрали фильмы-жемчужины»

Андрей Халпахчи, генеральный директор фестиваля «Молодость»

Что касается текущего года, то появилось огромное количество режиссёров-женщин и фильмов, в центре которых — женская история. В этом смысле «Молодость» продолжает мировую тенденцию, которую два года назад задали такие мировые форумы, как Берлинале и Канны.  

В свете этого неудивительно, что фильмом-открытием «Молодости» стала украино-швейцарская картина Дарьи Онищенко «Забытые». Лента повествует о молодой учительнице украинского языка Нине, которая вынуждена по семейным обстоятельствам остаться в Луганске, столице так называемой «ЛНР». У семнадцатилетнего школьника-сироты Андрея такая же проукраинская позиция, как у его учительницы: парень развешивал жёлто-голубые флаги на зданиях города. На фоне творящегося вокруг безумия войны между главными героями неожиданно вспыхивает страсть.  

Несмотря на то что «Молодость» в этом году проходит под условным девизом «О чём думают женщины», нельзя не упомянуть работы двух наших киноклассиков: премьеру фильма режиссёра Романа Балаяна («Полёты во сне и наяву») «Мы есть… Мы рядом» и фильм известного режиссёра-документалиста Сергея Буковского «В. Сильвестров».

Круговорот насилия 

фото, кадр из фильма Особые приметы

По сюжету драмы «Особые приметы» Фернанды Валадес, мексиканского режиссёра, женщина по имени Магдалена отправляется на поиски сына, пропавшего на границе с США. По дороге она знакомится с Мигелем — молодым человеком, которого недавно депортировали из США и который направляется домой.

Женщина и юноша решают объединить усилия: Магдалена ищет сына, а Мигель стремится найти мать. 

Фильм затронул болезненную тему современной Мексики с её круговоротом бесконечного насилия и лишениями мигрантов. Но одновременно это история о способности придавать смысл существованию, даже если оно сводится просто к выживанию. 

«Я старалась структурировать свою картину как роуд-муви с привкусом триллера, где больше лиричности, чем натуралистичности. Такое сочетание должно было помочь мне изобразить феномен человеческого существования. Я хотела поднять вопрос насилия и нашей способности пересечь эту тонкую грань между жертвой и преступником, которая находится внутри нас», — рассказывает Фернанда о картине.

Найти родных

фото, кадр из фильма Песня без названия

Перуанский режиссёр Мелина Леон, проживающая в Лиме и Нью-Йорке, представит картину «Песня без названия». В ней показано кризисное для Перу время — 80-е годы прошлого столетия. Хеорхина — молодая женщина, чью новорождённую дочку выкрали из клиники, где она её родила. Отчаянные поиски ребёнка приводят героиню в офис крупной газеты. Там она знакомится с одиноким журналистом Педро Кампосом, который берётся за опасное расследование.

«Рассказывая о перуанцах, я хочу поведать и о нашей культуре, о том прекрасном, что у нас есть. Это даёт мне возможность показать не только трагическую историю, но внутреннюю красоту наших людей. Сначала вы видите их страдания, но одновременно — и надежду на лучший исход. Для меня важно показать, как люди пытаются построить свою жизнь в сложных обстоятельствах», — комментирует Мелина собственное творение.

Критики отмечают музыкальную составляющую ленты: народные перуанские мотивы сплетаются с электронным звучанием сочинений композитора Паучи Сасаки, работающего в жанре ambient music.

Предыдущая картина Мелины, короткометражка «Рай Лили», с триумфом прошла на 20 фестивалях, получив 11 наград, в частности как ­«Лучший латиноамериканский коротко­метражный фильм».

Беспечное лето

фото, кадр из фильма Охос-Негрос

Картина «Охос-Негрос» — дебют Марты Лайянь и Ивет Кастело, молодых испанских режиссёров. В основе сюжета — непростые отношения четырнадцатилетней Паулы и её семьи. Девушка-подросток едет на лето в городок Охос-Негрос к тёте и бабушке, которых почти не знает. Она становится свидетелем их постоянных ссор.

Стремясь очутиться подальше от негативной и душной атмосферы, девушка знакомится с местной жительницей и своей ровесницей Алисией. Они становятся подружками. В конце лета произойдёт случай, когда Паула поймёт, что означает слово «взросление».

«Этот фильм родился из общих воспоминаний о лете, проведённом в родных местах наших семей: для Марты это Охос-Негрос, а для меня — Эникс. Нам было интересно показать переход к взрослой жизни в этом месте, ведь его пространство принадлежит уже не тебе, а прошлому. Ты входишь в мир чужаком, смотришь на него детскими глазами и медленно начинаешь понимать отношения в твоей семье и своё место в ней. Также ты осознаёшь течение времени: есть прошлое, будущее и настоящее. Осознание его навсегда изменит твои отношения с родственниками и друзьями», — рассказала об идее фильма Ивет Кастело.

Добавим, что саундтрек к фильму — авторская партитура испанского композитора Рауля Рефри, где он сделал оригинальный микс из экспериментального рока, фламенко, поп-музыки и джаза. Эти контрасты призваны отразить внутренний мир подростков, полный удивительных противоречий.

Двойная жизнь

фото, кадр из фильма Виталина Варела

Педру Кошта, известный португальский режиссёр, получил Гран-при международного фестиваля в Локарно (Швейцария) за картину «Виталина Варела».

Действие ленты начинается в тот момент, когда 55-летняя Виталина Варела теряет мужа. Трагическая кончина любимого выбивает почву у неё из-под ног, но она мужественно старается сохранять спокойствие. 20 лет назад супруг улетел из их провинции в столицу — Лиссабон — на подработку. Там и остался. Когда главная героиня взялась приводить в порядок дела мужа, она начала понимать, что он многое от неё скрывал. В частности, выясняется, что супруг вёл двойную жизнь. Перед женщиной встаёт непростая дилемма: с одной стороны, её одолевает любопытство, ей хочется докопаться до истины, с другой — неприятная правда может нанести удар по её самолюбию.

Виталина решает идти до конца и узнать причину двойной жизни супруга. Она наводит справки о нём в самом бедном районе Лиссабона, где жил и умер её муж.

Вариации на тему харассмента

фото, кадр из фильма Меня зовут Клитор

Дуэт бельгийских режиссёров Лизы Бийюар-Моне и Дафне Леблон снял документальную картину на актуальную тему харассмента под эпатажным названием «Меня зовут Клитор». Эта лента о женском движении Me Too (или #MeToo) — хештег, распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года после скандального дела и обвинений в сексуальном насилии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Многие известные актрисы тогда рассказали, как влиятельные продюсеры их домогались.

В картине двенадцать мо­­лодых женщин от 20 до 25 лет откровенно рассказывают о своём сексуальном опыте, на­­чиная с ранних лет. Они об­­суждают эти щекотливые темы с двумя режиссёрами-дамами. 

Женская дружба 

фото, кадр из фильма Твой ход

Мириам Верро, канадский режиссёр, тоже сняла картину о двух подругах — Микуан и Шанисс, но чуть постарше. Обе живут в резервации и принадлежат к индейскому племени инну.

Они по-детски клянутся друг дружке держаться вместе. Однако на пороге 17-летия их дружба оказывается под угрозой: Микуан влюбляется в белого парня и хочет уехать с ним из резервации, которая стала слишком тесной и маленькой для её целей и мечтаний.

Шанисс влюблённость подруги в «чужака» восприняла как предательство.  

Мириам Верро — канадский режиссёр и сценарист. Она основала независимую кинокомпанию Vostok Films. Фильм «Твой ход» получил номинацию на Canadian Screen Award за лучший адаптированный сценарий.

Медицинские экзерсисы 

фото, кадр из фильма Райские птицы

Роман Балаян, 79-летний режиссёр, советский и украинский классик, свой предыдущий фильм «Райские птицы» с Олегом Янковским выпустил 12 лет назад. Зрители заждались его новой работы. Он много обсуждал в медиа картину «Мы есть… Мы рядом» ещё на стадии проекта. По сюжету талантливый хирург совершает ошибку, и по его вине умирает пациент. Это заставляет его серьёзно переосмыслить свою жизнь.

Балаян неоднократно заявлял, что хотел в главной роли видеть Святослава Вакарчука. Тот вроде бы не отказывался напрямую, но постоянно ссылался на занятость. В результате роль отдали Ахтему Сейтаблаеву, известному украинскому актёру, режиссёру и продюсеру крымскотатарского происхождения. Тем более он уже дважды играл хирургов — в сериале «Центральная больница» и «На линии жизни». Так что «медицинского» опыта у Ахтема предостаточно.

Классик — о классике

фото, кадр из фильма В. Сильвестров

Сергей Буковский, один из самых титулованных украинских документалистов, снял ленту о знаменитейшем украинском композиторе — 82-летнем Валентине Сильвестрове. Фильм так и называется — «В. Сильвестров».

По сути, один классик снял картину о другом. Сильвестров — необыкновенно яркий человек, который часто совершал неординарные поступки. Его исключали из Союза композиторов за ­неуступчивость и желание творить в более авангардных формах, чем тогда было принято. Помимо музыки к фильмам Киры Муратовой он написал восемь симфоний. Им восторгались немецкий философ Теодор Адорно и выдающийся композитор Альфред Шнитке.

О Сильвестрове уже снято четыре документальных фильма. Но Буковский обещал сделать ещё более объёмный портрет композитора, рассказав о переломных моментах его жизни и показав, как в нём парадоксально уживаются противоположные черты — деспотичность и ранимость.