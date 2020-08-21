О чём думают женщины. Что посмотреть на кинофестивале "Молодость"

Международный украинский кинофестиваль "Молодость" на своё 50-летие принял смелое решение — проходить в режиме офлайн. Это первый национальный кинофорум, который пройдет в таком формате во время карантина. Но для тех, кто опасается публичных просмотров, фильмы выложат на специальную сетевую платформу одновременно с первым показом в кинотеатре, и посмотреть их можно будет до конца фестиваля. Фокус рассказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание.

Форум пройдёт с 22 по 30 августа, где можно увидеть 150 фильмов на трёх локациях: в кинотеатре «Жовтень», Доме кино и под аркой Дружбы народов. Картины представлены в 17 программах: «Студенческий конкурс», «Короткометражный конкурс», «Полнометражный конкурс», «Фестиваль фестивалей», «Скандинавская панорама», «Швейцарский акцент», «Специальные события» и др.

Несмотря на почтенный возраст, «Молодость» была задумана как фестиваль дебютов. За полвека здесь стартовали многие будущие корифеи кинематографа: Том Тыквер, Дэнни Бойл, Алексей Балабанов, Франсуа Озон.

«Заявок на фестиваль пришло 200 тыс. Мы отобрали фильмы-жемчужины» Андрей Халпахчи, генеральный директор фестиваля «Молодость»

Что касается текущего года, то появилось огромное количество режиссёров-женщин и фильмов, в центре которых — женская история. В этом смысле «Молодость» продолжает мировую тенденцию, которую два года назад задали такие мировые форумы, как Берлинале и Канны.

В свете этого неудивительно, что фильмом-открытием «Молодости» стала украино-швейцарская картина Дарьи Онищенко «Забытые». Лента повествует о молодой учительнице украинского языка Нине, которая вынуждена по семейным обстоятельствам остаться в Луганске, столице так называемой «ЛНР». У семнадцатилетнего школьника-сироты Андрея такая же проукраинская позиция, как у его учительницы: парень развешивал жёлто-голубые флаги на зданиях города. На фоне творящегося вокруг безумия войны между главными героями неожиданно вспыхивает страсть.

Несмотря на то что «Молодость» в этом году проходит под условным девизом «О чём думают женщины», нельзя не упомянуть работы двух наших киноклассиков: премьеру фильма режиссёра Романа Балаяна («Полёты во сне и наяву») «Мы есть… Мы рядом» и фильм известного режиссёра-документалиста Сергея Буковского «В. Сильвестров».

Круговорот насилия

По сюжету драмы «Особые приметы» Фернанды Валадес, мексиканского режиссёра, женщина по имени Магдалена отправляется на поиски сына, пропавшего на границе с США. По дороге она знакомится с Мигелем — молодым человеком, которого недавно депортировали из США и который направляется домой.

Женщина и юноша решают объединить усилия: Магдалена ищет сына, а Мигель стремится найти мать.

Фильм затронул болезненную тему современной Мексики с её круговоротом бесконечного насилия и лишениями мигрантов. Но одновременно это история о способности придавать смысл существованию, даже если оно сводится просто к выживанию.

«Я старалась структурировать свою картину как роуд-муви с привкусом триллера, где больше лиричности, чем натуралистичности. Такое сочетание должно было помочь мне изобразить феномен человеческого существования. Я хотела поднять вопрос насилия и нашей способности пересечь эту тонкую грань между жертвой и преступником, которая находится внутри нас», — рассказывает Фернанда о картине.

Найти родных

Перуанский режиссёр Мелина Леон, проживающая в Лиме и Нью-Йорке, представит картину «Песня без названия». В ней показано кризисное для Перу время — 80-е годы прошлого столетия. Хеорхина — молодая женщина, чью новорождённую дочку выкрали из клиники, где она её родила. Отчаянные поиски ребёнка приводят героиню в офис крупной газеты. Там она знакомится с одиноким журналистом Педро Кампосом, который берётся за опасное расследование.

«Рассказывая о перуанцах, я хочу поведать и о нашей культуре, о том прекрасном, что у нас есть. Это даёт мне возможность показать не только трагическую историю, но внутреннюю красоту наших людей. Сначала вы видите их страдания, но одновременно — и надежду на лучший исход. Для меня важно показать, как люди пытаются построить свою жизнь в сложных обстоятельствах», — комментирует Мелина собственное творение.

Критики отмечают музыкальную составляющую ленты: народные перуанские мотивы сплетаются с электронным звучанием сочинений композитора Паучи Сасаки, работающего в жанре ambient music.

Предыдущая картина Мелины, короткометражка «Рай Лили», с триумфом прошла на 20 фестивалях, получив 11 наград, в частности как ­«Лучший латиноамериканский коротко­метражный фильм».

Беспечное лето

Картина «Охос-Негрос» — дебют Марты Лайянь и Ивет Кастело, молодых испанских режиссёров. В основе сюжета — непростые отношения четырнадцатилетней Паулы и её семьи. Девушка-подросток едет на лето в городок Охос-Негрос к тёте и бабушке, которых почти не знает. Она становится свидетелем их постоянных ссор.

Стремясь очутиться подальше от негативной и душной атмосферы, девушка знакомится с местной жительницей и своей ровесницей Алисией. Они становятся подружками. В конце лета произойдёт случай, когда Паула поймёт, что означает слово «взросление».

«Этот фильм родился из общих воспоминаний о лете, проведённом в родных местах наших семей: для Марты это Охос-Негрос, а для меня — Эникс. Нам было интересно показать переход к взрослой жизни в этом месте, ведь его пространство принадлежит уже не тебе, а прошлому. Ты входишь в мир чужаком, смотришь на него детскими глазами и медленно начинаешь понимать отношения в твоей семье и своё место в ней. Также ты осознаёшь течение времени: есть прошлое, будущее и настоящее. Осознание его навсегда изменит твои отношения с родственниками и друзьями», — рассказала об идее фильма Ивет Кастело.

Добавим, что саундтрек к фильму — авторская партитура испанского композитора Рауля Рефри, где он сделал оригинальный микс из экспериментального рока, фламенко, поп-музыки и джаза. Эти контрасты призваны отразить внутренний мир подростков, полный удивительных противоречий.

Двойная жизнь

Педру Кошта, известный португальский режиссёр, получил Гран-при международного фестиваля в Локарно (Швейцария) за картину «Виталина Варела».

Действие ленты начинается в тот момент, когда 55-летняя Виталина Варела теряет мужа. Трагическая кончина любимого выбивает почву у неё из-под ног, но она мужественно старается сохранять спокойствие. 20 лет назад супруг улетел из их провинции в столицу — Лиссабон — на подработку. Там и остался. Когда главная героиня взялась приводить в порядок дела мужа, она начала понимать, что он многое от неё скрывал. В частности, выясняется, что супруг вёл двойную жизнь. Перед женщиной встаёт непростая дилемма: с одной стороны, её одолевает любопытство, ей хочется докопаться до истины, с другой — неприятная правда может нанести удар по её самолюбию.

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Виталина решает идти до конца и узнать причину двойной жизни супруга. Она наводит справки о нём в самом бедном районе Лиссабона, где жил и умер её муж.

Вариации на тему харассмента

Дуэт бельгийских режиссёров Лизы Бийюар-Моне и Дафне Леблон снял документальную картину на актуальную тему харассмента под эпатажным названием «Меня зовут Клитор». Эта лента о женском движении Me Too (или #MeToo) — хештег, распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года после скандального дела и обвинений в сексуальном насилии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Многие известные актрисы тогда рассказали, как влиятельные продюсеры их домогались.

В картине двенадцать мо­­лодых женщин от 20 до 25 лет откровенно рассказывают о своём сексуальном опыте, на­­чиная с ранних лет. Они об­­суждают эти щекотливые темы с двумя режиссёрами-дамами.

Женская дружба

Мириам Верро, канадский режиссёр, тоже сняла картину о двух подругах — Микуан и Шанисс, но чуть постарше. Обе живут в резервации и принадлежат к индейскому племени инну.

Они по-детски клянутся друг дружке держаться вместе. Однако на пороге 17-летия их дружба оказывается под угрозой: Микуан влюбляется в белого парня и хочет уехать с ним из резервации, которая стала слишком тесной и маленькой для её целей и мечтаний.

Шанисс влюблённость подруги в «чужака» восприняла как предательство.

Мириам Верро — канадский режиссёр и сценарист. Она основала независимую кинокомпанию Vostok Films. Фильм «Твой ход» получил номинацию на Canadian Screen Award за лучший адаптированный сценарий.

Медицинские экзерсисы

Роман Балаян, 79-летний режиссёр, советский и украинский классик, свой предыдущий фильм «Райские птицы» с Олегом Янковским выпустил 12 лет назад. Зрители заждались его новой работы. Он много обсуждал в медиа картину «Мы есть… Мы рядом» ещё на стадии проекта. По сюжету талантливый хирург совершает ошибку, и по его вине умирает пациент. Это заставляет его серьёзно переосмыслить свою жизнь.

Балаян неоднократно заявлял, что хотел в главной роли видеть Святослава Вакарчука. Тот вроде бы не отказывался напрямую, но постоянно ссылался на занятость. В результате роль отдали Ахтему Сейтаблаеву, известному украинскому актёру, режиссёру и продюсеру крымскотатарского происхождения. Тем более он уже дважды играл хирургов — в сериале «Центральная больница» и «На линии жизни». Так что «медицинского» опыта у Ахтема предостаточно.

Классик — о классике

Сергей Буковский, один из самых титулованных украинских документалистов, снял ленту о знаменитейшем украинском композиторе — 82-летнем Валентине Сильвестрове. Фильм так и называется — «В. Сильвестров».

По сути, один классик снял картину о другом. Сильвестров — необыкновенно яркий человек, который часто совершал неординарные поступки. Его исключали из Союза композиторов за ­неуступчивость и желание творить в более авангардных формах, чем тогда было принято. Помимо музыки к фильмам Киры Муратовой он написал восемь симфоний. Им восторгались немецкий философ Теодор Адорно и выдающийся композитор Альфред Шнитке.

О Сильвестрове уже снято четыре документальных фильма. Но Буковский обещал сделать ещё более объёмный портрет композитора, рассказав о переломных моментах его жизни и показав, как в нём парадоксально уживаются противоположные черты — деспотичность и ранимость.