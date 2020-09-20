Королева детектива. Лучшие фильмы по мотивам творчества Агаты Кристи

Мир отмечает 130-летие со дня рождения Агаты Кристи. На её счету — более 200 произведений, многие из которых экранизированы по нескольку раз. Фокус рассказывает о самых необычных фильмах, снятых по мотивам детективов писательницы

"Загадочные убийства Агаты Кристи"

Les Petits Meurtres d'Agatha Christie

Франция, 2009, детективная комедия

Тема: французский "Эркюль Пуаро"

В ролях: Антуан Дюлери, Мариус Колюччи

Эта многосерийная картина — альтернативная экранизация «Эркюля Пуаро» со множеством контрастных отличий от традиционного прочтения детективов. Главный герой сериала капитан Ларозьер — вовсе не фанатичный чистюля и, мягко говоря, далёк от педантизма. Он всегда рад выпить и провести время в обществе женщин. Его помощник инспектор Лампьен — немного смешной, неуклюжий, но искренний и смышлёный молодой человек, скрывающий то, что он гей. Фильм получился очень французским: здесь и пикантные ситуации на гране фола, и юмор в самых неожиданных моментах, и удивительная лёгкость трактовки детективной британской классики.

"Я поняла, что нельзя оборачиваться назад, нельзя даже пытаться оборачиваться назад. Жизнь — это улица с односторонним движением" Агата Кристи

Сценаристы проекта взяли сюжеты Агаты Кристи не только из серии произведений о Пуаро, но также истории о мисс Марпл, где в сериале вместо этой назойливой старушки играют любвеобильный Ларозьер и стеснительный Лампьен.

"Убийство в «Восточном экспрессе"

Murder on the Orient Express

Япония, 2015, детектив, драма

Тема: очередная версия классического детектива "Убийство в "Восточном экспрессе"

В ролях: Мансай Номура

Двухсерийная телевизионная лента, созданная по мотивам, пожалуй, наиболее известного романа Агаты Кристи японским режиссёром Коно Кэйта, может смело претендовать на звание самой неожиданной его экранизации. В японской версии «Убийства в «Восточном экспрессе» роль сыщика Эркюля Пуаро досталась японскому гениальному сыщику Сугуро Такэро. На первый план экранизации выходит японская суровость, в антураже которой разворачивается действие картины.

Фильм рекомендован к просмотру заядлым поклонникам творчества Агаты Кристи и любителям японского кино: ни первые, ни вторые разочарованы не будут. Хотя бы потому, что симбиоз британской классики и японских традиций в кино увидишь нечасто.

"И никого не стало"

And Then There Were None

Великобритания, 2015, триллер, драма

Тема: очередная версия классического детектива Агаты Кристи

В ролях: Чарльз Дэнс, Сэм Нилл, Тоби Стивенс

Британский мини-сериал, снятый по мотивам романа "Десять негритят". Мрачные цвета и декорации, звёздная плеяда актёров. Атмосфера картины сравнима с советской экранизацией: драматическая биография каждого из героев в сочетании с постоянным ожиданием страшной развязки. Постановку отличают гипертрофированные образы. Создается впечатление, что к характерам, созданным Кристи, сценаристы щедро добавили неврастению, депрессию, излишнюю агрессию и чувство абсолютной обречённости с первых кадров картины.

Британцам удалось создать сериал, который зритель, несмотря на известную развязку, обречен смотреть в постоянном напряжении.

"Большое алиби"

Le grand alibi

Франция, 2008, детектив, комедия

Тема: экранизация романа Агаты Кристи в декорациях 2000-х годов

В ролях: Матье Деми, Катерина Мурино

В оригинальной версии романа запутанное убийство расследует Эркюль Пуаро, но в этой детективной ленте с элементами комедии, созданной по мотивам романа «Лощина», каждый герой — немного детектив и одновременно подозреваемый.

Действие сюжета перенесено в 2008 год, в котором участникам событий доступны гаджеты эпохи 2000-х, что вносит свои коррективы в и без того сильно изменённый сюжет. В картине "Большое алиби" зрителям не стоит ожидать альтернативной развязки или слишком большого отличия от оригинала. Но это не лишает возможности получать удовольствие от созерцания героев Агаты Кристи в интерпретации французского режиссёра Паскаля Боницера.