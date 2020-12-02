После 5 лет реставрации Андреевская церковь в Киеве станет доступной для посетителей

В этом храме находится постоянное представительство Вселенского патриарха в Киеве. Первая служба в нем пройдет 13 декабря 2020 года.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в декабре 2020 года состоится открытие столичной Андреевской церкви, которая почти 5 лет находилась на реконструкции. Об этом информирует пресс-служба Кабмина на правительственном портале.

Открытие храма в онлайне состоится 12 декабря, а первое служение должно пройти уже 13 декабря.

"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищены лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи", — сказал Ткаченко.

Глава Минкульта добавил, что перед утверждением финального цвета было сделано 36 тестовых окрасок. По словам Ткаченко, реставрацию храма проводили для того, чтобы восстановить изначальное видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, по чьему проекту и построили храм. Примечательно, что в этом году отмечается 320-я годовщина с рождения Растрелли.

Андреевская церковь находится на Андреевском спуске в центре Киева. Это — православный храм, названный в честь апостола Андрея Первозванного. Он был построен в стиле елизаветинского барокко в 1747-1753 годах.

7 ноября 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым Андреевская церковь была передана в бесплатное постоянное пользование Константинопольскому Вселенскому патриарху. На текущий момент в этой церкви находится его постоянное представительство в Киеве.

Напомним, 30 ноября Вселенский патриарх заявил, что приедет в Украину в День независимости 24 августа.