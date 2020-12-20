Возраст перемен. 5 лучших книг декабря о подростках и взрослении

В декабрьском книжном обозрении Фокуса — романы о подростках. Об их простодушных мечтах и тайных переживаниях, хитроумных планах и глупых ошибках, о болезнях роста и трудностях взросления. И, конечно, о первой любви, которая на всю жизнь, но чаще нет

Салли Руни "Нормальні люди"

ВСЛ, 2020

Кто: Руни еще нет тридцати. Она родилась в провинциальном Каслбаре, училась в дублинском Тринити-колледже, по окончании магистратуры осталась в ирландской столице. Похожий путь проходят и герои "Нормальных людей".

Что: второй роман Руни. В оригинале опубликован в 2018-м, выиграл премию Costa, переведен на десятки языков, издан миллионными тиражами. В 2020-м вышла его 12-серийная телевизионная экранизация, также успешная.

Юрий Володарский , литературный критик

Семь лет назад Юрий Володарский в качестве члена жюри литературного конкурса малой прозы проголосовал за выдвижение на одно из призовых мест Керен Климовски, и теперь его искренне радует, что молодая писательница оправдывает возложенные на нее надежды

О чем: о сложных отношениях Коннела и Марианны, сперва старшеклассников из городка Слайго, а потом студентов в упомянутом Тринити-колледже. Коннел из бедной семьи, но он красавчик, общепризнанный лидер, первый парень класса и в учебе, и в спорте. У Марианны богатый дом, она тоже умна и талантлива, вот только при этом у нее репутация одновременно сумасбродки и замухрышки. Возникшие между ними близкие отношения Коннел предпочитает скрывать, Марианна на свою беду не возражает. После школы молодые люди меняются ролями: Марианна становится университетской звездой, а Коннел отходит в тень. Однако суть их отношений прежняя. Испытывая друг к другу непреходящие чувства, эти двое притворяются просто друзьями, постоянно ранят друг друга, пускаются в сексуальные эксперименты — в общем, делают все, чтобы не быть вместе.

Как: гибридной бывает не только война, но и любовь, и главная заслуга Руни в том, что этот характерный для нынешней эпохи тип "нормальных отношений" ей удалось выделить и описать. Как это ни парадоксально, Коннел и Марианна страдают из-за своих положительных черт — деликатности, толерантности, ненавязчивости, гордости. Русский перевод романа вышел в прошлом году в издательстве "Синдбад".

Николя Матьё "И дети их после них"

"Эксмо", 2020

Кто: Матьё 42, он родом с французского северо-востока, где и происходит действие его романа.

Что: книгу с библейским названием, принесшую писателю самую престижную литературную премию Франции, можно назвать суперуспешной.

О чем: о жизни обитателей региона, который раньше был развитым промышленным, но в 1990-е из-за спада металлургического производства пришел в упадок. О провинциальной тоске и стремлении вырваться из нее очень разными способами (поступить в Сорбонну, подсесть на видеоигры, заняться наркоторговлей, влюбиться, украсть мотоцикл). О робком прыщавом тинейджере в дешевых кедах, который за шесть лет превращается в крепкого, уверенного в себе парня. О том, как в 1998-м, в дни триумфа французской футбольной сборной, разношерстное население вдруг начинает ощущать себя единым народом.

Как: роман Матьё отличается хлестким слогом и обилием подросткового сленга, которые не вполне адекватно переданы как в русском, так и в украинском ("ВСЛ", 2020) переводах.

Жюльен Сандрель "Комната чудес"

Corpus, 2020

Кто: Сандрель родился в 1980-м, литературной деятельностью занялся в 37 лет.

Что: дебютный роман писателя, сенсация Франкфуртской книжной ярмарки 2018-го, переведен на десятки языков, скоро будет экранизирован.

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О чем: 12-летний Луи после автокатастрофы впадает в кому. Его мать Тельма находит дневник, в который Луи записывал свои заветные желания. Чтобы спасти сына, она реализует на первый взгляд абсурдную идею: Тельма воплощает в жизнь весьма необычные, а иногда и неприличные мечты Луи и потом включает видеозаписи своих подвигов над его больничной койкой. В частности, Тельма должна уговорить знаменитого рэпера спеть с ней дуэтом, перебежать с закрытыми глазами токийский перекресток, зависнуть на банной вечеринке в купальне Сеченьи и потрогать за грудь школьную учительницу математики.

Как: финал "Комнаты чудес" предсказуемый, некоторые сюжетные ходы чересчур сентиментальны, но история, рассказанная Сандрелем, настолько хороша, что мелкие огрехи ее не портят.

Керен Климовски "Время говорить"

АСТ, 2020

Кто: русскоязычная израильская писательница, ныне живущая в Швеции.

Что: первый для Климовски и третий дебютный роман в нынешней подборке. Видимо, дело в том, что о подростках обычно пишут те, кто относительно недавно ими были.

О чем: героиня-повествовательница — юная израильтянка с необычным, на французский манер, полным именем Мишель и еще более странным для девочки уменьшительным Мишка. Ее родители — выходцы из России, и хотя по-русски она говорит с трудом, в местной среде ей не вполне уютно. Мишка вообще белая ворона, нонконформистка, бунтарка — тем и интересна. В начале романа ей 12, в конце 16, и за эти четыре года с ней случается все то, что обычно происходит с девушками ее возраста: первые месячные, первая дружба, первое разочарование, первая любовь, первая потеря, первый благородный взрослый поступок.

Как: симпатичная, искренняя, трогательная книга со своеобразным слогом, в которой экзотическая региональная специфика переплетается с общечеловеческими проблемами.

Нина Стиббе "Человек у руля"

"Фантом пресс", 2020

Кто: как ни странно, самый опытный автор подборки. Писательством занялась только после 50-ти, всего семь лет назад, но уже успела выпустить пять книг.

Что: "Человек у руля" — первый фикшен Стиббе, он вышел в оригинале в 2014-м.

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О чем: состоятельный папа девятилетней Лиззи расходится с мамой, потому что полюбил рабочего со своего завода. Отвергнутая новоявленным геем супруга с тремя детьми и собакой перебирается из богатого лондонского особняка в скромный деревенский домик. Оценив обстановку, Лиззи решает, что маме срочно нужен новый муж, и начинает рассылать более-менее подходящим местным мужчинам приглашения в гости от маминого имени — порой весьма двусмысленного содержания.

Как: у Стиббе отличное чувство юмора. Его эффект усиливают милая невозмутимость и комическая непосредственность маленькой рассказчицы. Например, визит одного из потенциальных женихов сопровождается фразой: "Мы сказали, что у мамы женская проблема, и попросили его зайти через полчаса, когда она помоется".