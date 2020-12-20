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Возраст перемен. 5 лучших книг декабря о подростках и взрослении

Юрий Володарский
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Фото: Getty Images

В декабрьском книжном обозрении Фокуса — романы о подростках. Об их простодушных мечтах и тайных переживаниях, хитроумных планах и глупых ошибках, о болезнях роста и трудностях взросления. И, конечно, о первой любви, которая на всю жизнь, но чаще нет

Салли Руни "Нормальні люди" 

ВСЛ, 2020

книга Салли Руни "Нормальні люди", обложка, обзор, рецензия, критика

Кто: Руни еще нет тридцати. Она родилась в провинциальном Каслбаре, училась в дублинском Тринити-колледже, по окончании магистратуры осталась в ирландской столице. Похожий путь проходят и герои "Нормальных людей".

Что: второй роман Руни. В оригинале опубликован в 2018-м, выиграл премию Costa, переведен на десятки языков, издан миллионными тиражами. В 2020-м вышла его 12-серийная телевизионная экранизация, также успешная.

Юрий Володарский
Юрий Володарский , литературный критик

Семь лет назад Юрий Володарский в качестве члена жюри литературного конкурса малой прозы проголосовал за выдвижение на одно из призовых мест Керен Климовски, и теперь его искренне радует, что молодая писательница оправдывает возложенные на нее надежды

О чем: о сложных отношениях Коннела и Марианны, сперва старшеклассников из городка Слайго, а потом студентов в упомянутом Тринити-колледже. Коннел из бедной семьи, но он красавчик, общепризнанный лидер, первый парень класса и в учебе, и в спорте. У Марианны богатый дом, она тоже умна и талантлива, вот только при этом у нее репутация одновременно сумасбродки и замухрышки. Возникшие между ними близкие отношения Коннел предпочитает скрывать, Марианна на свою беду не возражает. После школы молодые люди меняются ролями: Марианна становится университетской звездой, а Коннел отходит в тень. Однако суть их отношений прежняя. Испытывая друг к другу непреходящие чувства, эти двое притворяются просто друзьями, постоянно ранят друг друга, пускаются в сексуальные эксперименты — в общем, делают все, чтобы не быть вместе.

Как: гибридной бывает не только война, но и любовь, и главная заслуга Руни в том, что этот характерный для нынешней эпохи тип "нормальных отношений" ей удалось выделить и описать. Как это ни парадоксально, Коннел и Марианна страдают из-за своих положительных черт — деликатности, толерантности, ненавязчивости, гордости. Русский перевод романа вышел в прошлом году в издательстве "Синдбад".

Николя Матьё "И дети их после них" 

"Эксмо", 2020

книга Николя Матьё "И дети их после них", обложка, обзор, рецензия, критика

Кто: Матьё 42, он родом с французского северо-востока, где и происходит действие его романа. 

Что: книгу с библейским названием, принесшую писателю самую престижную литературную премию Франции, можно назвать суперуспешной. 

О чем: о жизни обитателей региона, который раньше был развитым промышленным, но в 1990-е из-за спада металлургического производства пришел в упадок. О провинциальной тоске и стремлении вырваться из нее очень разными способами (поступить в Сорбонну, подсесть на видеоигры, заняться наркоторговлей, влюбиться, украсть мотоцикл). О робком прыщавом тинейджере в дешевых кедах, который за шесть лет превращается в крепкого, уверенного в себе парня. О том, как в 1998-м, в дни триумфа французской футбольной сборной, разношерстное население вдруг начинает ощущать себя единым народом.

Как: роман Матьё отличается хлестким слогом и обилием подросткового сленга, которые не вполне адекватно переданы как в русском, так и в украинском ("ВСЛ", 2020) переводах.

Жюльен Сандрель "Комната чудес"

Corpus, 2020 

книга Жюльен Сандрель "Комната чудес", обложка, обзор, рецензия, критика

Кто: Сандрель родился в 1980-м, литературной деятельностью занялся в 37 лет.

Что: дебютный роман писателя, сенсация Франкфуртской книжной ярмарки 2018-го, переведен на десятки языков, скоро будет экранизирован.

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О чем: 12-летний Луи после автокатастрофы впадает в кому. Его мать Тельма находит дневник, в который Луи записывал свои заветные желания. Чтобы спасти сына, она реализует на первый взгляд абсурдную идею: Тельма воплощает в жизнь весьма необычные, а иногда и неприличные мечты Луи и потом включает видеозаписи своих подвигов над его больничной койкой. В частности, Тельма должна уговорить знаменитого рэпера спеть с ней дуэтом, перебежать с закрытыми глазами токийский перекресток, зависнуть на банной вечеринке в купальне Сеченьи и потрогать за грудь школьную учительницу математики. 

Как: финал "Комнаты чудес" предсказуемый, некоторые сюжетные ходы чересчур сентиментальны, но история, рассказанная Сандрелем, настолько хороша, что мелкие огрехи ее не портят.

Керен Климовски "Время говорить" 

АСТ, 2020

книга Керен Климовски "Время говорить", обложка, обзор, рецензия, критика

Кто: русскоязычная израильская писательница, ныне живущая в Швеции.

Что: первый для Климовски и третий дебютный роман в нынешней подборке. Видимо, дело в том, что о подростках обычно пишут те, кто относительно недавно ими были.

О чем: героиня-повествовательница — юная израильтянка с необычным, на французский манер, полным именем Мишель и еще более странным для девочки уменьшительным Мишка. Ее родители — выходцы из России, и хотя по-русски она говорит с трудом, в местной среде ей не вполне уютно. Мишка вообще белая ворона, нонконформистка, бунтарка — тем и интересна. В начале романа ей 12, в конце 16, и за эти четыре года с ней случается все то, что обычно происходит с девушками ее возраста: первые месячные, первая дружба, первое разочарование, первая любовь, первая потеря, первый благородный взрослый поступок.

Как: симпатичная, искренняя, трогательная книга со своеобразным слогом, в которой экзотическая региональная специфика переплетается с общечеловеческими проблемами. 

Нина Стиббе "Человек у руля"

"Фантом пресс", 2020

обзор, рецензия, критика, Нина Стиббе, "Человек у руля", обложка

Кто: как ни странно, самый опытный автор подборки. Писательством занялась только после 50-ти, всего семь лет назад, но уже успела выпустить пять книг. 

Что: "Человек у руля" — первый фикшен Стиббе, он вышел в оригинале в 2014-м.

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О чем: состоятельный папа девятилетней Лиззи расходится с мамой, потому что полюбил рабочего со своего завода. Отвергнутая новоявленным геем супруга с тремя детьми и собакой перебирается из богатого лондонского особняка в скромный деревенский домик. Оценив обстановку, Лиззи решает, что маме срочно нужен новый муж, и начинает рассылать более-менее подходящим местным мужчинам приглашения в гости от маминого имени — порой весьма двусмысленного содержания.

Как: у Стиббе отличное чувство юмора. Его эффект усиливают милая невозмутимость и комическая непосредственность маленькой рассказчицы. Например, визит одного из потенциальных женихов сопровождается фразой: "Мы сказали, что у мамы женская проблема, и попросили его зайти через полчаса, когда она помоется".