Одесская киностудия снимает патриотический сериал “Короли мира”

Компания выиграла конкурс Минкульта, а значит, получит средства на съемки сериала.

"Короли мира" – сериал, который будет посвящен украинскому писателю Юрию Яновскому, сообщается на сайте киностудии.

Сценарий фильма написан на основе реальных событий: согласно сюжету, в 1926 Яновский стал художественным руководителем и редактором Одесской кинофабрики. За попытками создать новый кинопродукт пристально наблюдает советская власть.

[ + – ] Съемочная группа и команда актеров нового сериала.

Юрий Иванович Яновский — украинский советский писатель, рекламист, драматург и редактор. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1949). В 1926—1927 годах он действительно трудился в должности главного редактора сценарного отдела Всеукраинского фотокиноуправления и жил в Одессе, где находилась Одесская кинофабрика — "украинский Голливуд".

Впоследствии свой киноопыт писатель обобщил в сборнике очерков "Голливуд на берегу Черного моря" и романе "Мастер корабля".

Автором сценария и режиссером-постановщиком сериала об украинском Голливуде выступит Константин Коновалов. Оператор-постановщик ленты – Владимир Гуевский, художник-постановщик – Владимир Филлипов. Роль Юрия Яновского исполнит Влад Никитюк.

На данном этапе отсняли тизер готовящегося сериала. О дате выхода и о сумме финансирования подробностей нет.

Напомним, что ранее Кабмин выделил 100 млн гривен на патриотические сериалы.

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