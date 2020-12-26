Кино в эпоху COVID-19: кинокомпании переходят на гибридный формат, кинотеатры ждут перемен

Фокус выяснил, почему украинских прокатчиков перемены скорее обрадуют.

Такого провального года, как 2020-й, киноиндустрия не знала лет 70 — со времен Второй мировой, поскольку большинство прокатных сетей оказались на грани закрытия. По иронии судьбы прошлый, 2019-й, стал самым кассовым в истории кино: мировой бокс-офис составил $42,5 млрд — это на миллиард больше, чем в 2018 году, и на два — чем в 2017-м, чему способствовал растущий кинорынок Китая, откуда так некстати и явился коронавирус.

Стриминговые компании во главе с Netflix всерьез стали конкурировать как производители контента с большой голливудской пятеркой: Disney, Warner, Paramount, Sony и Universal. Disney, предвидя влияние стриминга, создали себе еще в 2017 году платформу Disney+, а Warner на фоне пандемии пошла на отчаянный шаг, введя гибридную модель проката: одновременно в залах и онлайн.

Переносы на год

MGM (при дистрибуции Universal) уже два раза передвинула дату выхода культового шпионского боевика о Джеймсе Бонде с Дэниелем Крейгом "Не время умирать": сперва с апреля 2020-го на ноябрь, а затем — на апрель 2021 года. Paramount, для которой фильм "Тихое место-2" об ушасто-зубастых монстрах-людоедах был главным источником доходов, успела потратить весь маркетинговый бюджет на премьеру, состоявшуюся 8 марта, но в результате выход на широкий экран перенесен на апрель 2021 года.

Для украинского рынка решение Warner — плюс. Стриминги HBO Max и Disney+ здесь не имеют подписчиков. Можно не сомневаться, что новые фильмы выйдут у нас на большой экран гендиректор "Планети Кiно" Наталья Байдан

Universal собралась передвинуть премьеру автобоевика "Форсаж-9" с преступником-гонщиком Домиником Теретто, которого играет Вин Дизель, с мая 2020-го на апрель 2021-го, но, узнав, что там затаился Джеймс Бонд, запланировала выход на май, где уже обосновалась диснеевская "Черная вдова" со Скарлет Йохансон. Сплошная чехарда и неразбериха!

Именно поэтому Warner решились на радикальный шаг, огорошив в конце года кинообщественность новостью, что теперь их фильмы будут одновременно выходить на широком экране и стриминговых платформах. Эксклюзивное право на их картины получит HBO Max, где новинку станут показывать в течение месяца, после чего релиз отдадут другим онлайн-платформам.

Это первый такой в истории кино эксперимент — ранее старт проката всегда проходил в кинотеатрах, а в онлайн перекочевывал только через 75–90 дней (этот период называется "окном").

Слабый "Довод"

Свое решение в Warner Bros. объяснили последствиями пандемии: по мнению компании, зритель не вернется в кинотеатры до конца 2021 года. "Необходимо найти баланс с новой реальностью, где большинство кинотеатров США будут работать в условиях ограниченной пропускной способности", — заявило руководство компании.

Ряд режиссеров во главе с Кристофером Ноланом высказались резко против такого нововведения. Однако его шпионский боевик "Довод", который вышел в августе 2020 года по старой схеме при бюджете $300 млн, на начало декабря собрал $360,9 млн. Из них большая часть пришлась на Китай ($66,6 млн). На родине у фильма скромные $57,6 млн — картина не стала событием. Вместо того чтобы привлечь зрителей в кинотеатры, провал фильма напугал другие студии, и те лишили залы своих блокбастеров до конца 2020 года.

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В интервью CNBC гендиректор Warner Энн Сарнофф заявила, что решение перейти на гибридную модель отчасти продиктовано плохими цифрами "Довода" в бокс-офисе: "Мы многое узнали о склонности зрителей ходить в кинотеатры, когда они открылись. Благодаря "Доводу" мы поняли, что США не готовы к тому, чтобы полностью вернуться к прежним временам. Отсюда и новая стратегия".

Картине, чтобы окупиться, нужно собрать в два раза больше потраченного на нее бюджета, потому что половину дохода забирают кинотеатры. Новая схема в первую очередь ударит по залам.

Для потребителей уход в онлайн удешевляет контент: средний билет на поход в кино в США стоит $18, а месячная подписка на стриминг — $12–15. Возможно, придётся снижать цены на билеты, чтобы сбалансировать гибридную модель.

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Владельцы прав на фильмы уже диктуют кинотеатрам условия: доход не 50 на 50, а 30 на 70 процентов. Или давать в прокат ленту на одну неделю и, только если она окажется успешной, продолжать её. Сейчас акции киносетей падают на фоне того, что в США открыты всего несколько залов.

Warner Bros. заявила, что в следующем году выпустит в гибридном формате такие фильмы: "Дюна", "Король Ричард", "Годзилла против Конга", "Матрица-4", новую часть "Отряда самоубийц", полнометражный мульт "Том и Джерри". Всего 18 проектов, на которые в совокупности потрачена сумма порядка $2 млрд.

А 17 декабря они выпустили по гибридной схеме "Чудо-женщину: 1984", которую взахлеб хвалят критики. Возможно, она сделает то, что не удалось "Доводу".

Украине дадут блокбастеры

"Для украинского рынка решение Warner Bros. — плюс, — говорит Фокусу Наталья Байдан, гендиректор сети кинотеатров "Планета Кiно". — Стриминговые компании HBO Max и Disney+ здесь не имеют подписчиков. Поэтому можно не сомневаться, что новые фильмы выйдут у нас на большой экран. Все эти истории про гибридную модель меня только радуют, потому что я точно понимаю, что эти фильмы они нам дадут в прокат".

Благодаря "Доводу" мы поняли, что США не готовы к тому, чтобы полностью вернуться к прежним временам кинопроката. Отсюда и новая гибридная стратегия гендиректор Warner Bros Энн Сарнофф

По словам Байдан, идет внутренняя война между стриминговыми платформами. Согласно данным социологических исследований, среднестатистический американец способен платить за две подписки в год. Самые крупные игроки на этом рынке — Netflix и Disney+. У каждой из них 200 млн подписчиков. За ковидный период они приобрели подписчиков больше, чем рассчитывали получить за ближайшие пять лет. У третьей по масштабу стриминговой платформы HBO Max подписчиков в разы меньше — 37 млн.

"Стриминговые платформы — это конвейер, постоянно требующий нового контента и свежих финансовых вливаний. Пока это все происходит, у тебя есть подписчики. Как только прекращается или наступает пауза, подписчики так же быстро могут исчезнуть, — подчеркивает Байдан. — У Netflix был отток подписчиков из-за секс-скандала вокруг французского фильма "Милашки". А месяц назад Netflix на доллар подняла месячное обслуживание абонентов, и те стали массово от нее отписываться".

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2021 год пройдет под лозунгом гибридной модели и её конфигурации. Warner Bros. и Disney будут тянуть свои платформы. А Paramount, Sony и Universal стоят на перепутье. Они будут держаться за счет торговли своим контентом со стримингами, тем же Netflix. MGM предлагал купить "Не время умирать" Netflix, Disney, Warner Bros. Вроде бы торги дошли до отметки $500 млн. Это огромные деньги, но сделка не состоялась. Решили сначала стартовать 2 апреля на больших экранах.

"Пообщавшись с американцами на предмет перспектив, я так поняла, что в январе — феврале Голливуд еще не будет активничать. Будет затяжная пауза. А из того, что они заявляли на март, уже ничего не уберут, это "King’s Man: Начало" и много мульфильмов: "Том и Джерри", "Бэби Босс-2 и пр., — говорит Байдан.

Эра мини-сериалов

Disney заявил о множестве сериальных франшиз типа успешного "Мандалорца" из вселенной "Звездных войн". "Качественные сериалы — чуть ли не единственный сейчас формат, способный удерживать подписчиков, — утверждает Наталья Байдан. — Начнут размножаться сериальные комедии и мелодрамы — короткие истории, где зритель может прожить чужую жизнь, чтобы отдохнуть от своей".

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"Среднебюджетное кино пропадёт в 2021 году. Большие студии оставят только франшизы, и инвестировать будут в них. 70% средств направят в сериальный контент. Появится масса небольших компаний с крутыми концептами боевиков и комедий. Возможно, это вызовет новую волну кино", — подтверждает слова гендиректора "Планеты Кiно" режиссер Любомир Левицкий ("Тени незабытых предков"). Также он прогнозирует возникновение новых форматов. "Уже появляется интернет-кино для интернет-аудитории. В России Гарик Харламов выпустил комедийный ютуб-сериал "Зона комфорта", который рвет рейтинги. На производство потрачены копейки, а монетизация огромная — за счет сетевой рекламы".

Кинотеатры-рестораны

По словам режиссера, большие изменения претерпят и сами кинотеатры, которые станут конкурировать с… ресторанами. "Новые развлекательные центры будут чем-то средним между кинотеатром и рестораном, — считает Левицкий. — Пойти в кино будет равносильно "выйти в свет". Это будет недешево. Простые кинозалы не выживут. Сегодня студии диктуют условия кинотеатрам, зависящим от контента. Я кинозалам не завидую. Кто выстоит — станут королями рынка. Но они должны давать дополнительные услуги. История с гибридной моделью растянется года на три. Мне как фильммейкеру больно об этом говорить, но как продюсер и предприниматель я понимаю, что другого пути не будет".