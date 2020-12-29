В 2020 году при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов

По словам министра культуры, еще 92 кинопроекта находятся в производстве.

В 2020 году в кинопрокат вышло 20 украинских фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства по вопросам кино, еще 92 проекта запущены в производство.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в ходе онлайн-конференции по итогам работы в 2020 году, сообщает Интерфакс-Украина.

"В кинопрокат вышло 20 украинских фильмов в этом году, созданных при поддержке Госкино. Запущены в производство 92 проекта", − сказал Ткаченко.

Кроме того, министр напомнил, что в 13-м конкурсе кинопроектов определено 23 победителя на получение госфинансирования, а также 72 победителя в 14-м конкурсном отборе.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне. По сюжету, события разворачиваются во Франции, однако большая часть съемок прошла в Киеве с 10 по 26 августа. Также съемки будут проходить в Париже. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Кроме того, оскароносный режиссер Винсент Уорд прилетал в декабре в Киев, чтобы снять полнометражный фильм "Кремень" в акватории Днепра в Киеве и на Киевском водохранилище.