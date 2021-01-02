"Мне кажется, это перебор": Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением

Актер Андрей Мягков не пересматривает фильм в Новый год, но вспоминает съемки с теплотой.

Советскому и российскому актеру Андрею Мягкову, который сыграл роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром", не нравится традиция ежегодного показа накануне Нового года этой киноленты. Об этом актер сказал в комментарии "Комсомольской правде".

"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение, это покажется надоедливым", – считает Мягков.

Он отметил, что нельзя быть надоедливым и навязчивым зрителю.

"Мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо", – сказал актер.

Мягков отметил, что сам не пересматривает фильм в Новый год, но вспоминает съемки с теплотой. По словам актера, сам он воспринимает фильм как новогоднюю историю любви.

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" был снят Эльдаром Рязановым, премьера состоялась 31 декабря 1975 года.

Отметим, шестой апелляционный административный суд своим решением от 06.10.2020 по иску телеканала Интер к Нацсовету по вопросам ТВ и радиовещания подтвердил правомерность "объявления предупреждения" телеканалам за показ фильмов, участниками которых являются персоны, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Национальный совет признал случай нарушением Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Речь шла о показе телеканалом "Интер" фильмов "Ирония судьбы" и "Москва слезам не верит" в канун Нового года-2018.