От Джокера до Наполеона. Хоакин Феникс сыграет Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта

Актеру уже доводилось играть императора в фильме британского режиссера.

46-летний голливудский актер Хоакин Феникс сыграет французского императора и полководца Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта Kitbag, передает Deadline.

Название картины переводится как "вещмешок" и является отсылкой к поговорке "В каждом солдатском вещмешке спрятан маршальский жезл". Фильм будет новым взглядом режиссера на биографию Наполеона, показав его происхождение, стремление к власти сквозь призму отношений с женой Жозефиной. Кроме того, авторы хотят продемонстрировать знаменитые сражения полководца, его безжалостные амбиции и невероятный стратегический ум.

За сценарий ленты отвечает Дэвид Скарпа. Он уже работал со Скоттом, написав сценарий к картине "Все деньги мира".

Kitbag будет не первой работой британского режиссера, где затронуты наполеоновские времена. В 1977 году он дебютировал с картиной "Дуэлянты" о противостоянии двух солдат армии Бонапарта.

"Наполеон – человек, которым я всегда восхищался. Он появился из ниоткуда, чтобы править всем, но все это время он вел романтическую войну со своей прелюбодейной женой Жозефиной. Он покорил мир, чтобы попытаться завоевать ее любовь, а когда у него не получилось, он хотел уничтожить ее, и в процессе уничтожил себя", – признавался Скотт.

Выбор Хоакина Феникса на главную роль в картине был не случайным. Скотт уже снимал актера в фильме "Гладиатор", где тот сыграл римского императора Коммода.

"Ни один актер не смог бы воплотить Наполеона так, как Хоакин. Он создал одного из самых сложных императоров в истории кино в "Гладиаторе", а мы создадим другого с его Наполеоном", – заявил режиссер.

[ + – ] Хоакин Феникс в роли императора Коммодо в фильме "Гладиатор" Фото: Скриншот

Сейчас команда продолжает поиски исполнительницы главной женской роли.

Съемки нового фильма, которые начнутся в Великобритании в 2022 году, профинансирует Apple Studios. Скотт будет продюсировать картину через Scott Free Productions, заключившей первый контракт на телевизионные проекты с Apple TV Plus, вместе с Кевином Уолшем.

Хоакин Феникс получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер" в 2020 году. Роль Джокера принесла ему также "Золотой глобус", награду Гильдии киноактеров США , премии Critics Choice Movie Awards и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Напомним, в январе прошлого года звезда фильма "Джокер" оставил церемонию награждения в The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе и отправился на бдение возле скотобойни, куда привезли свиней. Хоакин Феникс даже не снял смокинг, когда присоединился с прочим участникам акции.

10 января 2020 года Хоакин Феникс был задержан во время митинга против климатических изменений.