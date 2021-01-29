В лонг-лист "Оскара-2021" попали два украинских фильма (трейлеры)

Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля.

В список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на 93-ю премию "Оскар" включили два украинских фильма.

Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

"Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на 93-й "Оскар": в нем два фильма, созданные при поддержке Госкино", – говорится в сообщении.

В частности, в категории "Международный полнометражный фильм" представлена лента Валентина Васяновича "Атлантида" (фильм выбран национальным претендентом на "Оскар").

Всего в этой номинации представлены 93 картины. Лесото, Суринам и Судан подали заявки на участие впервые.

В категории "Документальный фильм" представлена лента Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" (фильм получил квалификацию как победитель Сандэнса и участник Берлинале).

Короткие списки из 15 фильмов по каждой категории будут объявлены 9 февраля. Номинантов на премию "Оскар" объявят 15 марта.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, в 2025 году, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо, главной его локацией, подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз за лучший фильм. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры.

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Фильм "Земля голубая, будто апельсин" – полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Цилык. Название фильма – это цитата из стихотворения поэта-сюрреалиста Поля Элюара, которая, по словам режиссера, в определенной степени передает сюрреалистическую суть балансирования героев между параллельными измерениями войны и мира. Документальная картина рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса.

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Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.